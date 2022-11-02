Путин проведет совещание с членами Совбеза 2 ноября
Президент России Владимир Путин сегодня, 2 ноября, проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также примет участие в заседании координационного совета при правительстве, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Сегодня будет совещание с членами координационного совета, в открытом режиме будет вступительное слово Путина. <...> Сегодня же мы ожидаем, что во второй половине дня президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза по теме тоже — или президент сориентирует в своих словах вступительных, или мы уточним», — сказал он.
Песков уточнил, что в закрытой части совещания координационного совета с докладом выступят премьер-министр Михаил Мишустин, а также вице-премьеры Денис Мантуров, Марат Хуснуллин и Татьяна Голикова по каждому направлению.
Ранее в ходе другого заседания с членами Совбеза РФ 19 октября Путин заявил о введении военного положения в четырех новых регионах России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Он уточнил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, а также на нежелание Киева возобновлять переговорный процесс.
Кроме того, Путин поручил создать координационный совет при правительстве РФ по обеспечению потребностей российских военных. Задачами совета он обозначил поставки и ремонт вооружений, военной техники, а также обеспечение армии материальными средствами и медико-санитарным обслуживанием. Указ об утверждении новой структуры глава государства подписал 21 октября. Первое заседание координационного совета состоялось 25 октября.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.