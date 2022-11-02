Путин проведет совещание с членами Совбеза 2 ноября

«Сегодня будет совещание с членами координационного совета, в открытом режиме будет вступительное слово Путина. <...> Сегодня же мы ожидаем, что во второй половине дня президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза по теме тоже — или президент сориентирует в своих словах вступительных, или мы уточним», — сказал он.