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Политика

Байден заявил об угрозе демократии из-за Трампа

Ведомости

Президент США Джо Байден обратился к американцам с предупреждением о том, что будущее национальной демократии может зависеть от промежуточных выборов, которые состоятся на следующей неделе, сообщает CNN.

«Мы больше не можем воспринимать демократию как должное», — сказал президент с вокзала «Юнион-Стейшн» в Вашингтоне, в нескольких кварталах от Капитолия США, где толпа попыталась прервать заверение результатов выборов 2020 г. Это было резкое послание американцам, которые собираются отказаться от участия в выборах в конгресс на следующей неделе.

В своей речи Байден возложил вину за тяжелую ситуацию в стране на своего предшественника Дональда Трампа, обвинив бывшего президента в культивировании лжи, которая, по словам Байдена, переросла в сеть заговоров, что привело к целенаправленному насилию.

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«Американская демократия находится под ударом, потому что потерпевший поражение бывший президент отказывается признать волю народа», — заявил Байден. Защита демократии была главной чертой мышления Байдена в этом политическом сезоне.

8 ноября 2022 года в США пройдут выборы в конгресс: будет переизбираться вся палата представителей (435 конгрессменов) и треть сената (35 мест). В 2020 г. демократическая партия потеряла 10 мест в палате представителей, но все же сохранила большинство. Сенат же после тех выборов формально оказался поделенным между двумя партиями. Республиканское меньшинство в палате представителей, которое, по прогнозам ведущих американских СМИ, вот-вот станет большинством, всерьез обсуждает перспективу запуска импичмента американского президента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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