Посол сообщил о неизменной позиции Бразилии в отношении санкций против России
Бразилия при новом президенте не поддастся давлению западных стран по вопросу присоединения к антироссийским санкциям, заявил посол России в республике Алексей Лабецкий в комментарии «РИА Новости».
«Совершенно ясно, что коллективный Запад будет пытаться подключить эту страну к тем санкционным режимам и к той санкционной политике, которую они проводят против нас,.. но у меня есть высокая степень убеждения, что Бразилия — это страна, которая проводит суверенную внешнюю политику и определяет свои интересы не по тому, что диктуют те или иные страны, а определяет свою внешнюю политику исходя из национальных интересов», – рассказал он.
Посол также подчеркнул, что Бразилия, будучи крупнейшей региональной страной и «супердержавой в сфере агроиндустрии», может влиять на глобальные процессы в сферах продовольственной безопасности и промышленности.
Опрошенные ранее «Ведомостями» эксперты также сошлись во мнении, что экономические и политические отношения Бразилии с Россией не изменятся при Силве.
До этого Силва уже занимал президентский пост с 2003 по 2010 г. В этот период в стране были реализованы масштабные социально-экономические программы против бедности, голода, также большая часть населения получила доступ к высшему образованию. По данным Всемирного банка, уровень бедности в стране сократился почти в два раза, с 41,7% до 24%. Кроме того, средний рост ВВП Бразилии составлял порядка 3,8% в год, инфляция снизилась с 14,7% до 5%, а безработица упала с 10% до 7,3%.
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