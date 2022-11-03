В Турции сообщили о шести вышедших судах после возобновления зерновой сделки

2 ноября Минобороны России сообщило о возобновлении участия России в зерновой сделке после получения письменных гарантий от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России. В ведомстве отметили роль Турции и ООН, благодаря которым это стало возможным. Позднее Акар заявил о нормализации работы зернового коридора.