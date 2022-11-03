В Турции сообщили о шести вышедших судах после возобновления зерновой сделки
После возобновления зерновой сделки шесть судов с зерном вышли из украинских портов, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.
«С возобновлением реализации инициативы вывоза зерна порты Украины покинули шесть судов с зерном», – приводит его слова минобороны республики.
Всего с начала реализации зерновой инициативы объемы вывезенного из украинских портов превысили 9,7 млн тонн, добавил Акар.
2 ноября Минобороны России сообщило о возобновлении участия России в зерновой сделке после получения письменных гарантий от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России. В ведомстве отметили роль Турции и ООН, благодаря которым это стало возможным. Позднее Акар заявил о нормализации работы зернового коридора.
Россия приостановила участие в зерновой сделке 29 октября после того, как украинская сторона атаковала при помощи беспилотников корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе. Как отметили тогда в Минобороны, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность зернового коридора.
Зерновая сделка, предусматривающая вывоз зерна из заблокированных портов Украины, а также экспорт российского зерна и удобрений, была подписана представителями Турции и ООН с представителями России и Украины 22 июля сроком на 120 дней с возможностью продления.
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