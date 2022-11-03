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В Турции сообщили о шести вышедших судах после возобновления зерновой сделки

Ведомости

После возобновления зерновой сделки шесть судов с зерном вышли из украинских портов, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«С возобновлением реализации инициативы вывоза зерна порты Украины покинули шесть судов с зерном», – приводит его слова минобороны республики.

Всего с начала реализации зерновой инициативы объемы вывезенного из украинских портов превысили 9,7 млн тонн, добавил Акар.

2 ноября Минобороны России сообщило о возобновлении участия России в зерновой сделке после получения письменных гарантий от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России. В ведомстве отметили роль Турции и ООН, благодаря которым это стало возможным. Позднее Акар заявил о нормализации работы зернового коридора.

Россия приостановила участие в зерновой сделке 29 октября после того, как украинская сторона атаковала при помощи беспилотников корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе. Как отметили тогда в Минобороны, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность зернового коридора.

Зерновая сделка, предусматривающая вывоз зерна из заблокированных портов Украины, а также экспорт российского зерна и удобрений, была подписана представителями Турции и ООН с представителями России и Украины 22 июля сроком на 120 дней с возможностью продления.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных