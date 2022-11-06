NYT: Киев готовится к эвакуации трех миллионов человек

По данным киевских чиновников, их предупредили, что в случае угрозы потери всей системы электроснабжения они получат об этом уведомление не менее чем за 12 часов. Как заявили в руководстве службы безопасности Киевской городской администрации, если дело дойдет до этого, то власти начнут «информировать людей и просить их уехать». Однако пока ситуация управляемая, признаков массовой эвакуации нет, говорится в статье.