Газета
Политика

NYT: Киев готовится к эвакуации трех миллионов человек

Ведомости

Официальные лица в Киеве заявили о начале подготовке к полному отключению электричества в городе и эвакуации в связи с этим трех миллионов оставшихся жителей, сообщает газета The New York Times.

Поскольку 40% энергетической инфраструктуры Украины повреждены или разрушены, в городе идет подготовка 1000 укрытий для обогрева, которые можно использовать в качестве бункеров, говорится в статье. 

Национальный оператор «Укрэнерго», как пишет NYT, 5 ноября подтвердил необходимость продолжать веерные отключения электричества, чтобы снизить нагрузку на сеть и предотвратить аварии. Свет будут отключать в Киеве, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Житомирской областях.

По данным киевских чиновников, их предупредили, что в случае угрозы потери всей системы электроснабжения они получат об этом уведомление не менее чем за 12 часов. Как заявили в руководстве службы безопасности Киевской городской администрации, если дело дойдет до этого, то власти начнут «информировать людей и просить их уехать». Однако пока ситуация управляемая, признаков массовой эвакуации нет, говорится в статье.

Российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины 10 октября. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под угрозой находятся объекты критической инфраструктуры на всей территории Украины. 18 октября украинский лидер заявил о разрушении 30% электростанций в стране. 31 октября исполнительный директор украинской группы компаний ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил об исчерпании запасов оборудования для восстановления энергосистемы Украины.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных