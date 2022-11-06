NYT: Киев готовится к эвакуации трех миллионов человек
Официальные лица в Киеве заявили о начале подготовке к полному отключению электричества в городе и эвакуации в связи с этим трех миллионов оставшихся жителей, сообщает газета The New York Times.
Поскольку 40% энергетической инфраструктуры Украины повреждены или разрушены, в городе идет подготовка 1000 укрытий для обогрева, которые можно использовать в качестве бункеров, говорится в статье.
Национальный оператор «Укрэнерго», как пишет NYT, 5 ноября подтвердил необходимость продолжать веерные отключения электричества, чтобы снизить нагрузку на сеть и предотвратить аварии. Свет будут отключать в Киеве, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Житомирской областях.
По данным киевских чиновников, их предупредили, что в случае угрозы потери всей системы электроснабжения они получат об этом уведомление не менее чем за 12 часов. Как заявили в руководстве службы безопасности Киевской городской администрации, если дело дойдет до этого, то власти начнут «информировать людей и просить их уехать». Однако пока ситуация управляемая, признаков массовой эвакуации нет, говорится в статье.
Российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины 10 октября. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под угрозой находятся объекты критической инфраструктуры на всей территории Украины. 18 октября украинский лидер заявил о разрушении 30% электростанций в стране. 31 октября исполнительный директор украинской группы компаний ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил об исчерпании запасов оборудования для восстановления энергосистемы Украины.