Лукашенко заявил о перспективах «советского проекта»

Он отметил, что события октября 1917 г. позволили создать государство, основанное «на принципах народовластия, взаимной социальной ответственности и гуманизма». Президент республики добавил, что эти идеи остаются актуальными и сегодня, он назвал их «реальной альтернативой колониальной политике капитализма в его современном облике».