Газета
Политика

Лукашенко заявил о перспективах «советского проекта»

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил страну с годовщиной Октябрьской революции 1917 г. и высказался об актуальности социалистических идей и перспективах «советского проекта». Его слова приводит пресс-служба президента республики.

«Советский проект союза социалистических республик, основанный на равноправии наций, уважении их культур и традиций, и сегодня является маяком для стран, стремящихся жить в мире и созидать ради общего блага», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что события октября 1917 г. позволили создать государство, основанное «на принципах народовластия, взаимной социальной ответственности и гуманизма». Президент республики добавил, что эти идеи остаются актуальными и сегодня, он назвал их «реальной альтернативой колониальной политике капитализма в его современном облике». 

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия сохранила и приумножила достижения периода СССР. По его словам, республика «бережет память о трагических событиях прошлого, увековечивает победы и имена героев тысячелетней истории белорусского народа».

В марте 2022 г. Лукашенко говорил, что сохранение СССР помогло бы избежать различных мировых конфликтов, причиной которых является однополярный мир и доминирование в нем США. «Мир был многополярен, и один полюс уравновешивал другой», — заявил белорусский президент.

В апреле он выразил уверенность, что к Союзному государству, созданному Россией и Белоруссией в 1999 г., будут присоединяться и другие бывшие республики Советского Союза.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных