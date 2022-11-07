Лукашенко заявил о перспективах «советского проекта»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил страну с годовщиной Октябрьской революции 1917 г. и высказался об актуальности социалистических идей и перспективах «советского проекта». Его слова приводит пресс-служба президента республики.
«Советский проект союза социалистических республик, основанный на равноправии наций, уважении их культур и традиций, и сегодня является маяком для стран, стремящихся жить в мире и созидать ради общего блага», — заявил Лукашенко.
Он отметил, что события октября 1917 г. позволили создать государство, основанное «на принципах народовластия, взаимной социальной ответственности и гуманизма». Президент республики добавил, что эти идеи остаются актуальными и сегодня, он назвал их «реальной альтернативой колониальной политике капитализма в его современном облике».
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия сохранила и приумножила достижения периода СССР. По его словам, республика «бережет память о трагических событиях прошлого, увековечивает победы и имена героев тысячелетней истории белорусского народа».
В марте 2022 г. Лукашенко говорил, что сохранение СССР помогло бы избежать различных мировых конфликтов, причиной которых является однополярный мир и доминирование в нем США. «Мир был многополярен, и один полюс уравновешивал другой», — заявил белорусский президент.
В апреле он выразил уверенность, что к Союзному государству, созданному Россией и Белоруссией в 1999 г., будут присоединяться и другие бывшие республики Советского Союза.
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