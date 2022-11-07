Стремоусов сообщил о стабильной работе Каховской ГЭС после ударов ВСУ

«Каховская плотина находится в стабильном положении», — написал Стремоусов. В своем заявлении на 7 ноября 2022 г. он сообщил, что эвакуация мирных жителей из правобережной части Херсонской области продолжается. Стремоусов также заявил о некоторых перебоях с электричеством в Херсоне. По его словам, электричество и связь в ближайшее время будут восстановлены. Кроме этого, Стремоусов подчеркнул, что в городе нет продовольственных проблем. Однако частично не работают некоторые аптеки.