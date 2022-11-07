Стремоусов сообщил о стабильной работе Каховской ГЭС после ударов ВСУ
После недавних ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Каховская ГЭС работает стабильно, сообщил в своем Telegram-канале замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Каховская плотина находится в стабильном положении», — написал Стремоусов. В своем заявлении на 7 ноября 2022 г. он сообщил, что эвакуация мирных жителей из правобережной части Херсонской области продолжается. Стремоусов также заявил о некоторых перебоях с электричеством в Херсоне. По его словам, электричество и связь в ближайшее время будут восстановлены. Кроме этого, Стремоусов подчеркнул, что в городе нет продовольственных проблем. Однако частично не работают некоторые аптеки.
6 ноября ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщили, что украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС ракетами HIMARS, есть разрушения. По данным агентств, ВСУ выпустили шесть ракет, одна попала в шлюз дамбы. Пять ракет удалось сбить системами ПВО. Позже в пресс-службе администрации Херсонской области проинформировали, что в Херсоне и некоторых районах области отсутствуют электроэнергия и водоснабжение, повреждены железобетонные опоры высоковольтных линий электропередачи. Херсонские власти пояснили, что вода и свет в городе пропали «в результате теракта, организованного украинской стороной».
Днем ранее Стремоусов заявил, что Украина стягивает свои вооруженные силы к Херсонской области, скапливается большое количество бронемашин и танков.
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