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Стремоусов сообщил о стабильной работе Каховской ГЭС после ударов ВСУ

Ведомости

После недавних ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Каховская ГЭС работает стабильно, сообщил в своем Telegram-канале замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. 

«Каховская плотина находится в стабильном положении», — написал Стремоусов. В своем заявлении на 7 ноября 2022 г. он сообщил, что эвакуация мирных жителей из правобережной части Херсонской области продолжается. Стремоусов также заявил о некоторых перебоях с электричеством в Херсоне. По его словам, электричество и связь в ближайшее время будут восстановлены. Кроме этого, Стремоусов подчеркнул, что в городе нет продовольственных проблем. Однако частично не работают некоторые аптеки. 

6 ноября ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщили, что украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС ракетами HIMARS, есть разрушения. По данным агентств, ВСУ выпустили шесть ракет, одна попала в шлюз дамбы. Пять ракет удалось сбить системами ПВО. Позже в пресс-службе администрации Херсонской области проинформировали, что в Херсоне и некоторых районах области отсутствуют электроэнергия и водоснабжение, повреждены железобетонные опоры высоковольтных линий электропередачи. Херсонские власти пояснили, что вода и свет в городе пропали «в результате теракта, организованного украинской стороной». 

Днем ранее Стремоусов заявил, что Украина стягивает свои вооруженные силы к Херсонской области, скапливается большое количество бронемашин и танков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных