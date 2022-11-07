Токаев предупредил, что Казахстан готов защищать свои интересы «с более жестких позиций»
Казахстан не может проявляться беспечность на фоне внутриполитической обстановки и ситуации в мире. Республика готова защищать свои национальные интересы не только на дипломатическом уровне, но и «с более жестких позиций». Такое заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Пока и у нас в стране, и за ее пределами есть те, кто сеют рознь и вражду, мы не может проявлять беспечность», — сказал казахстанский лидер (цитата по ТАСС).
В связи с этим, отметил Токаев, страна готова отстаивать свои национальные интересы не только дипломатией, но и «с более жестких позиций». Он указал на увеличение числа кибератак в последние месяцы, в особенности, в ходе проходящей в республике политической кампании. Токаев подчеркнул, что такие действия будут пресекаться, и допустил введение «запретов на распространение дезинформации».
Проведение досрочных президентских выборов Токаев анонсировал еще 1 сентября. Они назначены на 20 ноября. Президент Казахстана подчеркнул, что ставит интересы государства превыше всего, а потому готов сократить срок своих полномочий. 6 октября правящая партия Казахстана «Аманат» выдвинула Токаева кандидатом в президенты.
Ранее Токаев также сообщил о планах модернизировать армию республики в ближайшие годы. Он указал на «беспрецедентные внешние вызовы» и заявил о необходимости «обеспечить незыблемость государственного суверенитета и целостность» Казахстана.
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