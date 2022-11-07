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Токаев предупредил, что Казахстан готов защищать свои интересы «с более жестких позиций»

Ведомости

Казахстан не может проявляться беспечность на фоне внутриполитической обстановки и ситуации в мире. Республика готова защищать свои национальные интересы не только на дипломатическом уровне, но и «с более жестких позиций». Такое заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. 

«Пока и у нас в стране, и за ее пределами есть те, кто сеют рознь и вражду, мы не может проявлять беспечность», — сказал казахстанский лидер (цитата по ТАСС).

В связи с этим, отметил Токаев, страна готова отстаивать свои национальные интересы не только дипломатией, но и «с более жестких позиций». Он указал на увеличение числа кибератак в последние месяцы, в особенности, в ходе проходящей в республике политической кампании. Токаев подчеркнул, что такие действия будут пресекаться, и допустил введение «запретов на распространение дезинформации». 

Проведение досрочных президентских выборов Токаев анонсировал еще 1 сентября. Они назначены на 20 ноября. Президент Казахстана подчеркнул, что ставит интересы государства превыше всего, а потому готов сократить срок своих полномочий. 6 октября правящая партия Казахстана «Аманат» выдвинула Токаева кандидатом в президенты. 

Ранее Токаев также сообщил о планах модернизировать армию республики в ближайшие годы. Он указал на «беспрецедентные внешние вызовы» и заявил о необходимости «обеспечить незыблемость государственного суверенитета и целостность» Казахстана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных