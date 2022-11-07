Токаев предупредил, что Казахстан готов защищать свои интересы «с более жестких позиций»

В связи с этим, отметил Токаев, страна готова отстаивать свои национальные интересы не только дипломатией, но и «с более жестких позиций». Он указал на увеличение числа кибератак в последние месяцы, в особенности, в ходе проходящей в республике политической кампании. Токаев подчеркнул, что такие действия будут пресекаться, и допустил введение «запретов на распространение дезинформации».