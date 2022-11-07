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Гутерриш заявил, что мир движется в «климатический ад»

Ведомости

Человечество стремительно приближается к «климатическому аду» и «точке невозврата». В связи с этим развитым и развивающимся странам следует заключить пакт о климатической солидарности. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе своего выступления на 27-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27).

Он указал на рост выбросов парниковых газов и повышение глобальной температуры. По мнению генсека ООН, планета приближается к «переломным моментам», которые сделают климатические проблемы необратимыми.

«Мы на дороге в климатический ад, причем держим ногу на педали газа», — заявил Гутерриш (цитата по ТАСС). Он также назвал изменение климата главным вызовом века.

В связи с этим генсек ООН призвал страны G20 обеспечить энергетический переход к 2030 г. По его словам, развитые страны должны «возглавить усилия», им также следует заключить пакт о климатической солидарности с развивающимися экономиками. 

Речь идет о документе, который предполагает, что страны должны будут приложить усилия по сокращению выбросов, чтобы ограничить рост температуры в мире 1,5 градуса. Кроме того, согласно пакту, развитые страны должны оказать развивающимся финансовую и технологическую помощь для ускорения энергетического перехода к возобновляемым источникам.

Ранее сегодня, выступая на той же конференции, президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что следует оказывать давление на богатые страны вне Европы, чтобы те помогали бедным странам бороться с изменением климата. В частности, речь шла о США и Китае. 

6 ноября Гутерриш сообщил, что последние восемь лет человеческой истории стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений. Он отметил, что изменение климата происходит с «катастрофической скоростью». Генсек ООН также добавил, что уровень моря поднимается в два раза быстрее, чем 20 лет назад, что грозит существованию государств, расположенных низко над уровнем моря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных