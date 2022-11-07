Гутерриш заявил, что мир движется в «климатический ад»

6 ноября Гутерриш сообщил, что последние восемь лет человеческой истории стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений. Он отметил, что изменение климата происходит с «катастрофической скоростью». Генсек ООН также добавил, что уровень моря поднимается в два раза быстрее, чем 20 лет назад, что грозит существованию государств, расположенных низко над уровнем моря.