Гутерриш заявил, что мир движется в «климатический ад»
Человечество стремительно приближается к «климатическому аду» и «точке невозврата». В связи с этим развитым и развивающимся странам следует заключить пакт о климатической солидарности. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе своего выступления на 27-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27).
Он указал на рост выбросов парниковых газов и повышение глобальной температуры. По мнению генсека ООН, планета приближается к «переломным моментам», которые сделают климатические проблемы необратимыми.
«Мы на дороге в климатический ад, причем держим ногу на педали газа», — заявил Гутерриш (цитата по ТАСС). Он также назвал изменение климата главным вызовом века.
В связи с этим генсек ООН призвал страны G20 обеспечить энергетический переход к 2030 г. По его словам, развитые страны должны «возглавить усилия», им также следует заключить пакт о климатической солидарности с развивающимися экономиками.
Речь идет о документе, который предполагает, что страны должны будут приложить усилия по сокращению выбросов, чтобы ограничить рост температуры в мире 1,5 градуса. Кроме того, согласно пакту, развитые страны должны оказать развивающимся финансовую и технологическую помощь для ускорения энергетического перехода к возобновляемым источникам.
Ранее сегодня, выступая на той же конференции, президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что следует оказывать давление на богатые страны вне Европы, чтобы те помогали бедным странам бороться с изменением климата. В частности, речь шла о США и Китае.
6 ноября Гутерриш сообщил, что последние восемь лет человеческой истории стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений. Он отметил, что изменение климата происходит с «катастрофической скоростью». Генсек ООН также добавил, что уровень моря поднимается в два раза быстрее, чем 20 лет назад, что грозит существованию государств, расположенных низко над уровнем моря.
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