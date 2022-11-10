Ереван предложил создать вокруг Карабаха демилитаризованную зону
Армения выступает за создание трехкилометровой демилитаризованной зоны вокруг Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании правительства.
«Мы внесли и вносим предложение по демилитаризации армяно-азербайджанской пограничной зоны, предлагая вывести войска с восстановленной в 1991 г. границы, создав трехкилометровую демилитаризованную зону. Это предложение остается в силе, и вчера мы представили Азербайджану его обновленную версию», – приводит его слова ТАСС.
Пашинян отметил, что создание демилитаризованной зоны с международными гарантиями позволит непризнанной карабахской республике отказаться от поддержания армии такого масштаба, которая сейчас ей необходима для «только из-за опасности подвергнуться геноциду» со стороны Азербайджана. Данное предложение было представлено на трехсторонней встрече в Сочи, добавил он.
31 октября в Сочи состоялись трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина с Николом Пашиняном, а также президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В рамках этой встречи Путин заявил, что мирного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет и о составляющих этого документа говорить преждевременно. При этом Армения и Азербайджан договорились отказаться от применения силы при решении спорных вопросов.
В начале ноября Пашинян сообщил о предложении России оставить вопрос Карабаха на будущее, Армения, по его словам, согласна с таким подходом.
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшемуся 27 сентября 2020 г. вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе. Однако после этого точечные столкновения происходили неоднократно, стороны постоянно обвиняют друг друга в нарушении договоренностей и обстрелах.
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