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Ереван предложил создать вокруг Карабаха демилитаризованную зону

Ведомости

Армения выступает за создание трехкилометровой демилитаризованной зоны вокруг Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании правительства.

«Мы внесли и вносим предложение по демилитаризации армяно-азербайджанской пограничной зоны, предлагая вывести войска с восстановленной в 1991 г. границы, создав трехкилометровую демилитаризованную зону. Это предложение остается в силе, и вчера мы представили Азербайджану его обновленную версию», – приводит его слова ТАСС.

Пашинян отметил, что создание демилитаризованной зоны с международными гарантиями позволит непризнанной карабахской республике отказаться от поддержания армии такого масштаба, которая сейчас ей необходима для «только из-за опасности подвергнуться геноциду» со стороны Азербайджана. Данное предложение было представлено на трехсторонней встрече в Сочи, добавил он.

31 октября в Сочи состоялись трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина с Николом Пашиняном, а также президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В рамках этой встречи Путин заявил, что мирного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет и о составляющих этого документа говорить преждевременно. При этом Армения и Азербайджан договорились отказаться от применения силы при решении спорных вопросов.

В начале ноября Пашинян сообщил о предложении России оставить вопрос Карабаха на будущее, Армения, по его словам, согласна с таким подходом.

9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшемуся 27 сентября 2020 г. вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе. Однако после этого точечные столкновения происходили неоднократно, стороны постоянно обвиняют друг друга в нарушении договоренностей и обстрелах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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