Ереван предложил создать вокруг Карабаха демилитаризованную зону

31 октября в Сочи состоялись трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина с Николом Пашиняном, а также президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В рамках этой встречи Путин заявил, что мирного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет и о составляющих этого документа говорить преждевременно. При этом Армения и Азербайджан договорились отказаться от применения силы при решении спорных вопросов.