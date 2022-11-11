Из программы киевских школ и детсадов убрали русский язык

После начала спецоперации на Украине в стране также приняли ряд мер, ограничивающих русскую культуру. В частности, в начале октября в стране вступил в силу закон, запрещающий публичное воспроизведение и исполнение российской музыки. Речь идет о композициях, которые были записаны с 1991 г. гражданами России.