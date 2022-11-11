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Из программы киевских школ и детсадов убрали русский язык

Ведомости

Киевский городской совет принял решение полностью исключить русский язык из учебных программ учреждений дошкольного и общего среднего образования, сообщила пресс-служба совета.

«Руководители России неоднократно заявляли, что "Россия уходит настолько далеко, как далеко распространённый русский язык". В связи с этим депутатский корпус Киевского городского совета принял решение, которое позволит избежать эскалации напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства Киева», – приводит пресс-служба слова главы постоянной комиссии Киева по вопросам образования и науки Вадима Васильчука.

По мнению депутата, на фоне конфликта с Россией изучение русского языка «нецелесообразно».

На Украине ранее исключили из школьной программы русский язык и литературу. Об этом 16 августа сообщили в министерстве образования страны. В частности, из программ, предполагающих изучение зарубежной литературы, уберут произведения русских и белорусских писателей, заменив их западными.

В октябре секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, говоря о прекращении вещания государственного телеканала «FreeДом» на русском языке, заявил, что русский язык должен исчезнуть с территории страны.

После начала спецоперации на Украине в стране также приняли ряд мер, ограничивающих русскую культуру. В частности, в начале октября в стране вступил в силу закон, запрещающий публичное воспроизведение и исполнение российской музыки. Речь идет о композициях, которые были записаны с 1991 г. гражданами России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных