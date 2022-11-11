На замминистра спорта Запорожской области совершили покушение
В Мелитополе совершено покушение на замминистра культуры, спорта и туризма Запорожской области, его жизни ничто не угрожает, сообщила областная администрация в своем Telegram-канале.
«В ливневый сток около козырька подъезда дома, в котором проживает чиновник, террористы заложили самодельное взрывное устройство. Утром за ним прибыл автомобиль. Устройство сработало, когда мужчина вышел из подъезда», – рассказали там.
Чиновник был легко контужен, ему сейчас оказывается медицинская помощь. Подъезд и квартира на первом этаже получили повреждения, добавили в администрации.
4 ноября было совершено покушение на судью Верховного суда Александра Никулина, он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. В конце июня в результате теракта в Херсоне погиб начальник управления семьи, молодежи и спорта пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Дмитрий Савлученко. До этого было совершено покушение на пророссийского главу поселка Чернобаевка близ Херсона Юрия Турулева, он получил осколочные ранения и контузию.
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