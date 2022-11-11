МИД Китая опроверг слова Байдена об отдалении КНР от России
Китай не дистанцируется от России, Пекин продолжает укреплять сотрудничество с Москвой. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Китай заинтересован в сотрудничестве с Россией, мы готовы постоянно содействовать развитию отношений между нашими странами в правильном направлении», — прокомментировал он слова президента США Джо Байдена (цитата по ТАСС).
Накануне, 10 ноября, отвечая на вопрос журналистов о возможном альянсе между Россией и Китаем, Байден заявил, что китайские власти стремятся «несколько дистанцироваться» от России. По его мнению, КНР не испытывает большого уважения к России.
В августе 2022 г. Китай предложил России усилить стратегическое сотрудничество на фоне визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. «Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с РФ, чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права», — заявил глава МИД КНР Ван И.
Кроме того, в конце октября Китай выступил против введения односторонних санкций без одобрения ООН. До этого власти КНР неоднократно критиковали США за введение санкций против России из-за спецоперации на Украине.
Ранее сегодня стало известно, что китайский лидер Си Цзиньпин и президент США Джо Байден проведут переговоры 14 ноября на полях саммита G20 в Индонезии. В пресс-службе Белого дома отметили, что лидеры «обсудят усилия для поддержания и углубления линий коммуникации между США и КНР».
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