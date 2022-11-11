МИД Китая опроверг слова Байдена об отдалении КНР от России

В августе 2022 г. Китай предложил России усилить стратегическое сотрудничество на фоне визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. «Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с РФ, чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права», — заявил глава МИД КНР Ван И.