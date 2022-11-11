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Политика

МИД Китая опроверг слова Байдена об отдалении КНР от России

Ведомости

Китай не дистанцируется от России, Пекин продолжает укреплять сотрудничество с Москвой. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Китай заинтересован в сотрудничестве с Россией, мы готовы постоянно содействовать развитию отношений между нашими странами в правильном направлении», — прокомментировал он слова президента США Джо Байдена (цитата по ТАСС).

Накануне, 10 ноября, отвечая на вопрос журналистов о возможном альянсе между Россией и Китаем, Байден заявил, что китайские власти стремятся «несколько дистанцироваться» от России. По его мнению, КНР не испытывает большого уважения к России.

В августе 2022 г. Китай предложил России усилить стратегическое сотрудничество на фоне визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. «Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с РФ, чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права», — заявил глава МИД КНР Ван И.

Кроме того, в конце октября Китай выступил против введения односторонних санкций без одобрения ООН. До этого власти КНР неоднократно критиковали США за введение санкций против России из-за спецоперации на Украине. 

Ранее сегодня стало известно, что китайский лидер Си Цзиньпин и президент США Джо Байден проведут переговоры 14 ноября на полях саммита G20 в Индонезии. В пресс-службе Белого дома отметили, что лидеры «обсудят усилия для поддержания и углубления линий коммуникации между США и КНР».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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