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В посольстве сообщили об открытии в Гродно генконсульства РФ до конца года

Ведомости

До конца года в Гродно должно открыться генеральное консульство России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства РФ в Минске Алексея Маскалева.

«Мы исходим из того, что генеральное консульство в Гродно начнет свою работу до конца 2022 года», — сказал он.

Маскалев уточнил, что для начала работы генконсульства «осталось завершить некоторые дипломатические и нормативные процедуры».

О планах открыть в Гродно генконсульство России сообщил летом российский министр иностранных дел Сергей Лавров после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Мы будем расширять наше консульское присутствие в Республике Беларусь, генеральное консульство мы откроем в Гродно, наши белорусские друзья также будут преобразовывать отделения своих посольств в некоторых городах России в генеральные консульства», — сказал Лавров.

Сейчас в Белоруссии есть два российских консульства: посольство в Минске и генконсульство в Бресте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных