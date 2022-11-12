В посольстве сообщили об открытии в Гродно генконсульства РФ до конца года
До конца года в Гродно должно открыться генеральное консульство России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства РФ в Минске Алексея Маскалева.
«Мы исходим из того, что генеральное консульство в Гродно начнет свою работу до конца 2022 года», — сказал он.
Маскалев уточнил, что для начала работы генконсульства «осталось завершить некоторые дипломатические и нормативные процедуры».
О планах открыть в Гродно генконсульство России сообщил летом российский министр иностранных дел Сергей Лавров после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Мы будем расширять наше консульское присутствие в Республике Беларусь, генеральное консульство мы откроем в Гродно, наши белорусские друзья также будут преобразовывать отделения своих посольств в некоторых городах России в генеральные консульства», — сказал Лавров.
Сейчас в Белоруссии есть два российских консульства: посольство в Минске и генконсульство в Бресте.