В России создали сверхлегкий бронешлем весом 700 грамм

По его словам, шлем 6Б47, который используется в комплекте боевой экипировки для военнослужащих России, является самым легким среди всех армейских бронешлемов, которые используются на вооружении у других государств. Так, самый легкий шлем в США при тех же самых защитных показателях весит на 200 г больше, а в Германии и Франции «весят еще больше».