В России создали сверхлегкий бронешлем весом 700 грамм
В России создали сверхлегкий шлем из композитной брони, который весит всего 700 г, об этом сообщил заместитель гендиректора предприятия-разработчика «Армоком» Олег Фаустов, пишут «РИА Новости».
«Мы не стоим на месте и хотим еще больше облегчить наши шлемы. Так, нами разработан перспективный образец весом всего 700 г», — сказал он. По его словам, новая модель оказалась на 300 г легче той, которая сейчас поступает в Вооруженные силы РФ.
Вместе с тем Фаустов подчеркнул, что о постановке новых шлемов на серийное производство говорить пока рано.
По его словам, шлем 6Б47, который используется в комплекте боевой экипировки для военнослужащих России, является самым легким среди всех армейских бронешлемов, которые используются на вооружении у других государств. Так, самый легкий шлем в США при тех же самых защитных показателях весит на 200 г больше, а в Германии и Франции «весят еще больше».
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