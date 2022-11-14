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В России создали сверхлегкий бронешлем весом 700 грамм

Ведомости

В России создали сверхлегкий шлем из композитной брони, который весит всего 700 г, об этом сообщил заместитель гендиректора предприятия-разработчика «Армоком» Олег Фаустов, пишут «РИА Новости».

«Мы не стоим на месте и хотим еще больше облегчить наши шлемы. Так, нами разработан перспективный образец весом всего 700 г», — сказал он. По его словам, новая модель оказалась на 300 г легче той, которая сейчас поступает в Вооруженные силы РФ.

Вместе с тем Фаустов подчеркнул, что о постановке новых шлемов на серийное производство говорить пока рано. 

По его словам, шлем 6Б47, который используется в комплекте боевой экипировки для военнослужащих России, является самым легким среди всех армейских бронешлемов, которые используются на вооружении у других государств. Так, самый легкий шлем в США при тех же самых защитных показателях весит на 200 г больше, а в Германии и Франции «весят еще больше».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных