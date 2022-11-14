В Госдуму внесли поправку о лишении приобретенного гражданства за дезертирство

24 сентября президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс, согласно которым в РФ вводится наказание за добровольную сдачу в плен, дезертирство в период мобилизации и отказ от участия в боевых действиях. Так, отказ от участия в военных или боевых действиях наказывается лишением свободы на срок от двух до трех лет. Если же такие деяния повлекли тяжкие последствия, они будут наказываться лишением свободы на срок от трех до 10 лет.