В Госдуму внесли поправку о лишении приобретенного гражданства за дезертирство
Сенаторы внесли в Госдуму поправку о лишении приобретенного российского гражданства за дезертирство, добровольную сдачу в плен и неисполнение приказа, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Авторы поправки - Андрей Клишас, Андрей Яцкин, Григорий Карасин и Виктор Бондарев. Поправка поступила к закону «О гражданстве». Сенаторы намерены расширить перечень преступлений, за которыми последует прекращение гражданства. В частности, к таким преступлениям они предлагают отнести добровольную сдачу в плен (ст.352.1 УК РФ), дезертирство в период мобилизации или военного положения (ст. 338 УК РФ), а также неисполнение приказа (ч. 2.2 ст. 332 УК РФ).
13 ноября «РИА Новости» сообщили, что в Госдуму поступила поправка к законопроекту о гражданстве, согласно которой за дискредитацию Вооруженных сил РФ и распространение фейков о российской армии могут лишить приобретенного гражданства.
Поправку к законопроекту, принятому в первом чтении в апреле, внес президент. В документ добавлены несколько статей Уголовного кодекса: о нежелательной деятельности иностранной или международной неправительственной организации (284.1), распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (207.3), публичных призывах к действиям против территориальной целостности РФ (280.1), а также публичных действиях, направленных на дискредитацию использования армии (280.3).
24 сентября президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс, согласно которым в РФ вводится наказание за добровольную сдачу в плен, дезертирство в период мобилизации и отказ от участия в боевых действиях. Так, отказ от участия в военных или боевых действиях наказывается лишением свободы на срок от двух до трех лет. Если же такие деяния повлекли тяжкие последствия, они будут наказываться лишением свободы на срок от трех до 10 лет.
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