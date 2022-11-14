Боррель посетит Казахстан 16-17 ноября

На посту главы внешнеполитической службы ЕС Боррель посетит Казахстан впервые. В предыдущий раз Боррель активизировал контакты с властями Казахстана на фоне январских протестов в республике. В частности, 7 января он провел телефонные переговоры с Тлеуберди. В ходе разговора он пообещал «поддержать восстановление стабильности» в стране.