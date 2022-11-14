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Боррель посетит Казахстан 16-17 ноября

Ведомости

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель приедет в Казахстан 16-17 ноября с официальным визитом. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«16-17 ноября состоится официальный визит Жозепа Борреля в Казахстан», — заявил Смадияров (цитата по ТАСС). 

Он уточнил, что в рамках визита пройдут двусторонние встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди и руководством республики. В МИДе республики не рассказали, какие темы планируется обсудить.

Кроме того, ранее сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с послом США Дэниелом Розенблюмом заявил, что республика заинтересована в укреплении сотрудничества с США «по всем направлениям».

На посту главы внешнеполитической службы ЕС Боррель посетит Казахстан впервые. В предыдущий раз Боррель активизировал контакты с властями Казахстана на фоне январских протестов в республике. В частности, 7 января он провел телефонные переговоры с Тлеуберди. В ходе разговора он пообещал «поддержать восстановление стабильности» в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных