Боррель посетит Казахстан 16-17 ноября
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель приедет в Казахстан 16-17 ноября с официальным визитом. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
«16-17 ноября состоится официальный визит Жозепа Борреля в Казахстан», — заявил Смадияров (цитата по ТАСС).
Он уточнил, что в рамках визита пройдут двусторонние встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди и руководством республики. В МИДе республики не рассказали, какие темы планируется обсудить.
Кроме того, ранее сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с послом США Дэниелом Розенблюмом заявил, что республика заинтересована в укреплении сотрудничества с США «по всем направлениям».
На посту главы внешнеполитической службы ЕС Боррель посетит Казахстан впервые. В предыдущий раз Боррель активизировал контакты с властями Казахстана на фоне январских протестов в республике. В частности, 7 января он провел телефонные переговоры с Тлеуберди. В ходе разговора он пообещал «поддержать восстановление стабильности» в стране.
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