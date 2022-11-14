Песков заявил о продолжении русофобской линии в США и после выборов

8 ноября в США прошли промежуточные выборы, в ходе которых были переизбраны весь конгресс и треть сената. Кроме того, в 36 штатах из 50 прошли выборы губернаторов. По последним данным, которые приводит телеканал CNN, в палате представителей республиканцы получают 211 мест, демократы — 198. Телеканал NBC прогнозировал, что всего республиканцы получат 222 места, демократы — 213 из 435. Для большинства необходимо набрать 218 мест.