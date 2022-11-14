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Песков заявил о продолжении русофобской линии в США и после выборов

Ведомости

Российская сторона сожалеет, что в Вашингтоне сложился консенсус насчет продолжения оголтелой русофобской линии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Для России печален, к сожалению, общий консенсус внутри американского истеблишмента о продолжении нелогичной оголтелой русофобской линии. Вот эта тенденция действительно печальна», — отметил представитель Кремля.

8 ноября в США прошли промежуточные выборы, в ходе которых были переизбраны весь конгресс и треть сената. Кроме того, в 36 штатах из 50 прошли выборы губернаторов. По последним данным, которые приводит телеканал CNN, в палате представителей республиканцы получают 211 мест, демократы — 198. Телеканал NBC прогнозировал, что всего республиканцы получат 222 места, демократы — 213 из 435. Для большинства необходимо набрать 218 мест.

Песков ранее подчеркивал, что промежуточные выборы в конгресс США не должны повлиять на отношения России и США. По его мнению, российско-американские отношения все равно останутся плохими. Он добавил, что в Кремле внимательно анализируют результаты промежуточных выборов.

По данным на вечер 13 ноября, Демократическая партия получает большинство в сенате конгресса США – 50 кресел, в то время как за республиканцами 49 мест.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных