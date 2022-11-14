Песков заявил о продолжении русофобской линии в США и после выборов
Российская сторона сожалеет, что в Вашингтоне сложился консенсус насчет продолжения оголтелой русофобской линии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Для России печален, к сожалению, общий консенсус внутри американского истеблишмента о продолжении нелогичной оголтелой русофобской линии. Вот эта тенденция действительно печальна», — отметил представитель Кремля.
8 ноября в США прошли промежуточные выборы, в ходе которых были переизбраны весь конгресс и треть сената. Кроме того, в 36 штатах из 50 прошли выборы губернаторов. По последним данным, которые приводит телеканал CNN, в палате представителей республиканцы получают 211 мест, демократы — 198. Телеканал NBC прогнозировал, что всего республиканцы получат 222 места, демократы — 213 из 435. Для большинства необходимо набрать 218 мест.
Песков ранее подчеркивал, что промежуточные выборы в конгресс США не должны повлиять на отношения России и США. По его мнению, российско-американские отношения все равно останутся плохими. Он добавил, что в Кремле внимательно анализируют результаты промежуточных выборов.
По данным на вечер 13 ноября, Демократическая партия получает большинство в сенате конгресса США – 50 кресел, в то время как за республиканцами 49 мест.
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