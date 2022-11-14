Kyodo: на саммите G20 отменили совместное фотографирование
Групповая фотосессия на открытии саммита G20, который проходит на Бали, отменена. Об этом сообщает агентство Kyodo.
По данным издания, причиной отмены стали разногласия стран по поводу конфликта на Украине. В частности, от совместного фото отказались участники европейских стран и США из-за присутствия на саммите российской делегации во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
До этого совместное фотографирование отменялось на встрече глав МИД стран G20 на Бали, которая проходила в июле. Тогда Kyodo писало, что причиной отказа от совместного снимка стало нежелание ряда министров сниматься с Лавровым. По данным агентства, государственный секретарь США Энтони Блинкен и министры еще нескольких стран избегали съемок с участием главы российского МИДа.
Саммит G20 в этом году проходит на индонезийском острове Бали с 15 по 16 ноября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее сегодня ряд иностранных СМИ, в том числе AP и Bloomberg, сообщили, что министра госпитализировали. Информацию опровергла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сообщения в СМИ она назвала «высшим пилотажем фейков».
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