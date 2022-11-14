Kyodo: на саммите G20 отменили совместное фотографирование

До этого совместное фотографирование отменялось на встрече глав МИД стран G20 на Бали, которая проходила в июле. Тогда Kyodo писало, что причиной отказа от совместного снимка стало нежелание ряда министров сниматься с Лавровым. По данным агентства, государственный секретарь США Энтони Блинкен и министры еще нескольких стран избегали съемок с участием главы российского МИДа.