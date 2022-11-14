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Kyodo: на саммите G20 отменили совместное фотографирование

Ведомости

Групповая фотосессия на открытии саммита G20, который проходит на Бали, отменена. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным издания, причиной отмены стали разногласия стран по поводу конфликта на Украине. В частности, от совместного фото отказались участники европейских стран и США из-за присутствия на саммите российской делегации во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

До этого совместное фотографирование отменялось на встрече глав МИД стран G20 на Бали, которая проходила в июле. Тогда Kyodo писало, что причиной отказа от совместного снимка стало нежелание ряда министров сниматься с Лавровым. По данным агентства, государственный секретарь США Энтони Блинкен и министры еще нескольких стран избегали съемок с участием главы российского МИДа.

Саммит G20 в этом году проходит на индонезийском острове Бали с 15 по 16 ноября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее сегодня ряд иностранных СМИ, в том числе AP и Bloomberg, сообщили, что министра госпитализировали. Информацию опровергла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сообщения в СМИ она назвала «высшим пилотажем фейков».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных