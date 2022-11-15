В Херсонской области опровергли сообщения о заходе ВСУ в Алешки
Информация о заходе украинских войск в город Алешки Херсонской области является фейком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
«Заявления украинской стороны не соответствуют действительности. Обстрелы населенного пункта идут, но никаких украинских войск там не было, нет и не будет. Это фейк, которым украинская сторона пытается посеять смуту в умах людей», — рассказали представители администрации.
Ранее в украинских СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли позиции на левом берегу Днепра и, в частности, взяли под контроль город Алешки.
В Telegram-канале администрации населенного пункта сообщается, что в городе продолжается эвакуация жителей. 14 ноября на фоне участившихся обстрелов власти Алешек призвали местных жителей покинуть город.
Специальная военная операция началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
В то же время власти Херсонской области сообщали о сложной ситуации в регионе в связи с наступлением ВСУ. 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны отчиталось о завершении вывода войск из Херсона, город теперь находится под контролем Украины.
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