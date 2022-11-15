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Политика

Лавров назвал слухами подготовку США переговоров по Украине

Ведомости

Сообщения о подготовке США почвы для переговоров по Украине являются слухами. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Сообщения о том, что якобы американцы какие-то переговоры готовят, — эти слухи постоянно всплывают, с таким же успехом потом исчезают. Мы на это уже не реагируем», — сказал российский министр.

Он подчеркнул, что Россия ждет от Запада «конкретных свидетельств» заинтересованности западных стран в «дисциплинировании Зеленского и объяснении ему, что так продолжаться не может».

Ранее о подготовке госдепартамента США переговоров по Украине писала газета Politico со ссылкой на американских чиновников. При этом, отмечает издание, среди высокопоставленных официальных лиц США есть разногласия, стоит ли Киеву возобновлять переговоры с Москвой после взятии под контроль Херсона. 

Кроме того, восемь американских чиновников указали на обострение отношений Вашингтона и Киева из-за «неоднозначных сообщений», что американским властям стоит начать склонять Украину к переговорам. По данным газеты, инициативы некоторых официальных лиц по переговорам пока что не находят поддержки в администрации президента США.

С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина из него вышла.

8 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал пять условий возобновления переговоров, в числе которых были восстановление территориальной целостности страны и возмещение убытков. Накануне, 14 ноября, в МИД РФ заявили, что Москва не согласится на предварительные условия по переговорам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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