Минобороны сообщило об уничтожении около 1400 военных ВСУ во время боев за Павловку
Российские войска в ходе боев за село Павловка в ДНР, перешедшее под контроль России 14 ноября, уничтожили до 1400 бойцов ВСУ и 12 танков, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«В ходе боев за Павловку российскими войсками уничтожено до 1400 украинских военнослужащих, два самолета Су-25 воздушных сил Украины, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и до 30 других боевых бронированных машин», – говорится в сообщении.
Помимо этого ВСУ потеряли в боях за Павловку шесть артиллерийских орудий, 28 БПЛА и 25 автомобилей различного назначений. Российские силы продолжают наступательные действия, добавили в оборонном ведомстве. ВС России также поразили шесть пунктов управления ВСУ в четырех регионах, а также 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, под Красногоровкой в ДНР был уничтожен склад боеприпасов.
В Минобороны рассказали и о попытках наступления украинских сил на двух направлениях. Так, на Купянском направлении ВС России сорвали атаку двух ротных тактических групп ВСУ в направлении Куземовки в ЛНР, потери противника составили до 100 человек, восемь танков, пять БТР и три БМП.
На Краснолиманском направлении две ротные тактические группы ВСУ попытались продвинуться в направлении Червонопоповки и Золотаревки в ЛНР, в результате огня ВС России они потеряли до 90 военных, один танк и четыре бронемашины.
О взятии Павловки Минобороны объявило вчера, 14 ноября. 13 ноября в ходе наступления российские войска взяли под контроль поселок Майорск в ДНР. Населенный пункт находится на окраине города Горловка. Сегодня же штаб территориальной обороны ДНР сообщил о взятии поселка Опытное на авдеевском направлении в республике.
9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны отчиталось о завершении вывода войск из Херсона, город теперь находится под контролем Украины.
Специальная военная операция началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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