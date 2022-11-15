Минобороны сообщило об уничтожении около 1400 военных ВСУ во время боев за Павловку

В Минобороны рассказали и о попытках наступления украинских сил на двух направлениях. Так, на Купянском направлении ВС России сорвали атаку двух ротных тактических групп ВСУ в направлении Куземовки в ЛНР, потери противника составили до 100 человек, восемь танков, пять БТР и три БМП.