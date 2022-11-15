Газета
Политика

Минобороны сообщило об уничтожении около 1400 военных ВСУ во время боев за Павловку

Ведомости

Российские войска в ходе боев за село Павловка в ДНР, перешедшее под контроль России 14 ноября, уничтожили до 1400 бойцов ВСУ и 12 танков, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

«В ходе боев за Павловку российскими войсками уничтожено до 1400 украинских военнослужащих, два самолета Су-25 воздушных сил Украины, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и до 30 других боевых бронированных машин», – говорится в сообщении.

Помимо этого ВСУ потеряли в боях за Павловку шесть артиллерийских орудий, 28 БПЛА и 25 автомобилей различного назначений. Российские силы продолжают наступательные действия, добавили в оборонном ведомстве. ВС России также поразили шесть пунктов управления ВСУ в четырех регионах, а также 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, под Красногоровкой в ДНР был уничтожен склад боеприпасов.

В Минобороны рассказали и о попытках наступления украинских сил на двух направлениях. Так, на Купянском направлении ВС России сорвали атаку двух ротных тактических групп ВСУ в направлении Куземовки в ЛНР, потери противника составили до 100 человек, восемь танков, пять БТР и три БМП.

На Краснолиманском направлении две ротные тактические группы ВСУ попытались продвинуться в направлении Червонопоповки и Золотаревки в ЛНР, в результате огня ВС России они потеряли до 90 военных, один танк и четыре бронемашины. 

О взятии Павловки Минобороны объявило вчера, 14 ноября. 13 ноября в ходе наступления российские войска взяли под контроль поселок Майорск в ДНР. Населенный пункт находится на окраине города Горловка. Сегодня же штаб территориальной обороны ДНР сообщил о взятии поселка Опытное на авдеевском направлении в республике.

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны отчиталось о завершении вывода войск из Херсона, город теперь находится под контролем Украины.

Специальная военная операция началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных