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Шольц заявил, что Россию не удалось изолировать на саммите G20

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что Россию не удалось изолировать на саммите G20 на Бали, передает агентство DPA.

«Разумеется, по этому вопросу [Украины] существуют и другие мнения. Но они не в счет», — отметил Шольц. Как отмечает агентство, в G20 есть страны, которые «отказываются осудить» спецоперацию России на Украине.

Сам канцлер подчеркнул, что считает важным продолжать контакты с российским президентом Владимиром Путиным. «Перед началом военных действий я долго с ним говорил в Москве, после этого я с определенными перерывами говорил с ним по телефону, и я продолжу это делать», — подчеркнул Шольц.

Он также напомнил, что «не может быть диктованного мира» со стороны России, и вновь призвал Москву вывести свои войска с территории Украины.

Саммит G20 на Бали проходит с 15 по 16 ноября. В этот раз российскую делегацию на мероприятии представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент США Джо Байден еще в марте предложил вычеркнуть Россию из G20.

Кроме того, представители западных стран неоднократно отрицали планы проводить встречи с российской делегацией, а также обещали раскритиковать Москву на мероприятии. Газета The Telegraph 12 ноября узнала о планах ЕС и Великобритании изолировать делегацию из России на мероприятии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных