Шольц заявил, что Россию не удалось изолировать на саммите G20

Сам канцлер подчеркнул, что считает важным продолжать контакты с российским президентом Владимиром Путиным. «Перед началом военных действий я долго с ним говорил в Москве, после этого я с определенными перерывами говорил с ним по телефону, и я продолжу это делать», — подчеркнул Шольц.