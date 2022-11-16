ФСБ сообщила о задержании польского дипломата за взятку в 20 000 евро

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации при получении взятки в размере 20 000 евро за подготовку фиктивной товаросопроводительной документации для освобождения от уплаты таможенных платежей при импорте коммерческих партий алкоголя задержана с поличным сотрудница международной финансовой организации с дипломатическим статусом — гражданка Республики Польша Бокшнайдер Малгожата Эва», — сказано в сообщении.