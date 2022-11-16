ФСБ сообщила о задержании польского дипломата за взятку в 20 000 евро
Сотрудники ФСБ задержали гражданку Польши с дипломатическим статусом при получении взятки в размере 20 000 евро за подделку документов на провоз контрабандных партий алкоголя, об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передают «РИА Новости».
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации при получении взятки в размере 20 000 евро за подготовку фиктивной товаросопроводительной документации для освобождения от уплаты таможенных платежей при импорте коммерческих партий алкоголя задержана с поличным сотрудница международной финансовой организации с дипломатическим статусом — гражданка Республики Польша Бокшнайдер Малгожата Эва», — сказано в сообщении.
Уточняется, что она объявлена persona non grata, ей предложили покинуть Россию в течение недели.
Помимо этого, также задержаны три гражданина России, которые были причастны к организации каналов незаконного ввоза алкогольной продукции в страну, изъята контрабандная партия алкоголя объемом более 40 тонн и стоимостью свыше $2 млн.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту контрабанды алкогольной продукции (ч. 2 ст. 200.2 УК РФ) и хранения и сбыта немаркированного алкоголя (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Максимальное наказание по этим статьям составляет 7 и 6 лет соответственно.
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