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ФСБ сообщила о задержании польского дипломата за взятку в 20 000 евро

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали гражданку Польши с дипломатическим статусом при получении взятки в размере 20 000 евро за подделку документов на провоз контрабандных партий алкоголя, об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передают «РИА Новости».

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации при получении взятки в размере 20 000 евро за подготовку фиктивной товаросопроводительной документации для освобождения от уплаты таможенных платежей при импорте коммерческих партий алкоголя задержана с поличным сотрудница международной финансовой организации с дипломатическим статусом — гражданка Республики Польша Бокшнайдер Малгожата Эва», — сказано в сообщении.

Уточняется, что она объявлена persona non grata, ей предложили покинуть Россию в течение недели.

Помимо этого, также задержаны три гражданина России, которые были причастны к организации каналов незаконного ввоза алкогольной продукции в страну, изъята контрабандная партия алкоголя объемом более 40 тонн и стоимостью свыше $2 млн.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту контрабанды алкогольной продукции (ч. 2 ст. 200.2 УК РФ) и хранения и сбыта немаркированного алкоголя (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Максимальное наказание по этим статьям составляет 7 и 6 лет соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных