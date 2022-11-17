Песков назвал первопричиной инцидента с ракетами в Польше действия НАТО и США
Действия НАТО и США спровоцировали инцидент с ракетами в Польше, об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишут «РИА Новости».
«Американцы говорят в парадигме "если бы не было того-то, то и не было бы этого". Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего — это НАТО и США во главе», — таким образом он прокомментировал заявление Белого дома об ответственности России за произошедшее на территории Польше.
Накануне, 16 ноября, Белый дом опубликовал заявление, в котором сообщил, что Вашингтон пока придерживается предварительной версии о том, что упавшая на территорию Польши ракета была запущена украинской ПВО, однако ответственность за случившееся, по мнению американских властей, несет Россия.
Инцидент с падением ракет на территории Польше произошел 15 ноября, в результате чего погибли два человека. На фоне этих событий власти Польши созвали срочное совещание комитета по национальной безопасности. Отмечалось, что взрывы произошли в деревне Пшеводув на востоке Польши.
Позже AP со ссылкой на источник в американской разведке писало, что упавшие в Польше ракеты были якобы российскими. МИД Польши вызвал посла России для подробных объяснений произошедшего, в ведомстве сообщили о «российском происхождении» ракет.
Позже Минобороны России сообщило, что специалисты идентифицировали обломки на фотографиях с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300. В ведомстве подчеркнули, что все заявления зарубежных политиков и украинских источников о падении якобы российских ракет на территории Польши являются «намеренной провокацией с целью эскалации обстановки».
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