Песков назвал первопричиной инцидента с ракетами в Польше действия НАТО и США

«Американцы говорят в парадигме "если бы не было того-то, то и не было бы этого". Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего — это НАТО и США во главе», — таким образом он прокомментировал заявление Белого дома об ответственности России за произошедшее на территории Польше.