В Кремле пообещали добиваться отмены решения МПК по российским паралимпийцам
Москва намерена предпринять все возможные меры для отмены решения Международного паралимпийского комитета (МПК) о приостановке членства России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
«Мы, конечно, будем смотреть, какие меры будут наиболее эффективными в этом плане. И все, что может быть сделано, и все, что должно быть сделано, даже сверх того, будет делаться», – сказал он.
Песков также напомнил слова президента Владимира Путина о том, что защита интересов паралимпийцев и олимпийцев является приоритетом для государства.
МПК приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) 16 ноября. За приостановку членства проголосовали 64 делегата, против – 39, еще 16 – воздержались. Данное решение обусловлено якобы неспособностью ПКР выполнять свои обязательства по членству в соответствии с уставом Международного паралимпийского комитета, заявили в МПК. ПКР может подать апелляцию, если она не будет удовлетворена, то восстановить членство в организации можно будет не ранее следующей генассамблеи МПК, которая состоится осенью 2023 г.
28 февраля, спустя четыре дня после начала спецоперации России на Украине, Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Большинство федераций последовали этой рекомендации. На данный момент российские спортсмены могут выступать под нейтральным флагом в индивидуальных турнирах по шахматам, MMA, теннису и дзюдо.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.