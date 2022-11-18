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Экс-президента Молдавии Додона освободили из-под домашнего ареста

Ведомости

Высшая судебная палата Молдавии освободила из-под домашнего ареста обвиняемого в коррупции экс-президента Игоря Додона, передает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

«Высшая судебная палата постановила удовлетворить запрос адвокатов и освободить Игоря Додона из-под домашнего ареста», — огласил решение судья. При этом Додон будет находиться под юридическим контролем и обязан являться к прокурорам по первому требованию.

Уголовное дело против Додона было возбуждено 18 мая. Генпрокуратура Молдавии заподозрила политика в получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка. Поводом для разбирательств послужила видеозапись, которую в 2020 г. опубликовал экс-депутат Юрий Реницэ. На видео были занимавший тогда пост президента Додон, лидер Демократической партии Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов. На записи видно, что Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам Реницэ, была крупная сумма. Встреча состоялась в июне 2019 г., а через несколько дней Плахотнюк уехал за границу.

Расследование проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям о «пассивной коррупции» (до семи лет лишения свободы), «получении финансирования политической партии от преступной организации» (не менее трех лет лишения свободы), «незаконном обогащении» и «государственной измене» (не менее 12 лет лишения свободы). Сам Додон отрицает все обвинения, по его словам, его преследуют по политическим мотивам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных