Экс-президента Молдавии Додона освободили из-под домашнего ареста
Высшая судебная палата Молдавии освободила из-под домашнего ареста обвиняемого в коррупции экс-президента Игоря Додона, передает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента.
«Высшая судебная палата постановила удовлетворить запрос адвокатов и освободить Игоря Додона из-под домашнего ареста», — огласил решение судья. При этом Додон будет находиться под юридическим контролем и обязан являться к прокурорам по первому требованию.
Уголовное дело против Додона было возбуждено 18 мая. Генпрокуратура Молдавии заподозрила политика в получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка. Поводом для разбирательств послужила видеозапись, которую в 2020 г. опубликовал экс-депутат Юрий Реницэ. На видео были занимавший тогда пост президента Додон, лидер Демократической партии Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов. На записи видно, что Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам Реницэ, была крупная сумма. Встреча состоялась в июне 2019 г., а через несколько дней Плахотнюк уехал за границу.
Расследование проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям о «пассивной коррупции» (до семи лет лишения свободы), «получении финансирования политической партии от преступной организации» (не менее трех лет лишения свободы), «незаконном обогащении» и «государственной измене» (не менее 12 лет лишения свободы). Сам Додон отрицает все обвинения, по его словам, его преследуют по политическим мотивам.
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