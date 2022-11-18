Экс-президента Молдавии Додона освободили из-под домашнего ареста

Уголовное дело против Додона было возбуждено 18 мая. Генпрокуратура Молдавии заподозрила политика в получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка. Поводом для разбирательств послужила видеозапись, которую в 2020 г. опубликовал экс-депутат Юрий Реницэ. На видео были занимавший тогда пост президента Додон, лидер Демократической партии Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов. На записи видно, что Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам Реницэ, была крупная сумма. Встреча состоялась в июне 2019 г., а через несколько дней Плахотнюк уехал за границу.