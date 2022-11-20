В России открылись участки для голосования на выборах президента Казахстана

Все избирательные участки за рубежом, как сообщили в министерстве, организованы на территориях дипломатических представительств республики. Отмечается, что первыми за пределами Казахстана открылись избирательные участки в Токио и Сеуле, там граждане голосуют с 07.00 часов по местному времени.