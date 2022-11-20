В России открылись участки для голосования на выборах президента Казахстана
В пяти российских городах 20 ноября начали работу избирательные участки, где граждане Казахстана могут проголосовать на выборах президента республики. Участки открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Омске и Астрахани, сообщила пресс-служба казахстанского МИДа.
Все избирательные участки за рубежом, как сообщили в министерстве, организованы на территориях дипломатических представительств республики. Отмечается, что первыми за пределами Казахстана открылись избирательные участки в Токио и Сеуле, там граждане голосуют с 07.00 часов по местному времени.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев проголосовал на внеочередных президентских выборах, сообщается на сайте президента республики.
Проведение досрочных президентских выборов Токаев анонсировал еще 1 сентября. По его словам, данные выборы дадут старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы. Глава государства также отметил, что это позволит в дальнейшем сконцентрироваться на решении долгосрочных задач по обеспечению устойчивого экономического роста, повышению благосостояния и качества жизни граждан.
Токаев ранее одобрил конституционные поправки о семилетнем сроке президентства и подписал указ о переименовании столицы республики в Астану. В опубликованном 1 сентября послании Токаев предложил провести осенью досрочные выборы президента Казахстана и увеличить срок полномочий главы государства с шести лет (сейчас) до семи, исключив возможность переизбрания.
6 октября правящая партия Казахстана «Аманат» выдвинула Токаева кандидатом в президенты. К выборам также допущены экономист Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов «Аманат», глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев от партии «Ауыл», представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова от объединения «Казахские матери ─ путь к традициям» и общественный деятель Каракат Абден, которую выдвинул национальный альянс профессиональных социальных работников.
По данным ЦИК, по состоянию на 8.15 к голосованию приступили все 10 033 участка по стране и 17 участков при представительствах республики за рубежом. Всего в других странах откроется 51 участок для голосования.