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Политика

В России открылись участки для голосования на выборах президента Казахстана

Ведомости

В пяти российских городах 20 ноября начали работу избирательные участки, где граждане Казахстана могут проголосовать на выборах президента республики. Участки открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Омске и Астрахани, сообщила пресс-служба казахстанского МИДа.

Все избирательные участки за рубежом, как сообщили в министерстве, организованы на территориях дипломатических представительств республики. Отмечается, что первыми за пределами Казахстана открылись избирательные участки в Токио и Сеуле, там граждане голосуют с 07.00 часов по местному времени.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев проголосовал на внеочередных президентских выборах, сообщается на сайте президента республики.

Проведение досрочных президентских выборов Токаев анонсировал еще 1 сентября. По его словам, данные выборы дадут старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы. Глава государства также отметил, что это позволит в дальнейшем сконцентрироваться на решении долгосрочных задач по обеспечению устойчивого экономического роста, повышению благосостояния и качества жизни граждан.

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Токаев ранее одобрил конституционные поправки о семилетнем сроке президентства и подписал указ о переименовании столицы республики в Астану. В опубликованном 1 сентября послании Токаев предложил провести осенью досрочные выборы президента Казахстана и увеличить срок полномочий главы государства с шести лет (сейчас) до семи, исключив возможность переизбрания.

6 октября правящая партия Казахстана «Аманат» выдвинула Токаева кандидатом в президенты. К выборам также допущены экономист Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов «Аманат», глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев от партии «Ауыл», представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова от объединения «Казахские матери ─ путь к традициям» и общественный деятель Каракат Абден, которую выдвинул национальный альянс профессиональных социальных работников.

По данным ЦИК, по состоянию на 8.15 к голосованию приступили все 10 033 участка по стране и 17 участков при представительствах республики за рубежом. Всего в других странах откроется 51 участок для голосования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных