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Путин поздравил Токаева с переизбранием на должность президента Казахстана

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу из Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с победой на выборах главы республики, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«От души поздравляю вас с переизбранием на пост президента Республики Казахстан. От сограждан вы получили убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого вами курса государственного развития», – говорится в поздравлении.

Путин также отметил весьма успешное развитие отношений между Россией и Казахстаном, основанных на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Глава государства заявил о намерении и дальше способствовать их укреплению.

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Досрочные президентские выборы в Казахстане состоялись вчера, 20 ноября. По предварительным данным ЦИК, победу на них одерживает Токаев, набравший 81,31% голосов. Все остальные кандидаты набрали по 2-3% голосов. Всего в голосовании приняли участие свыше 8 300 000 человек, или 69,44% от общего числа избирателей.

Токаев анонсировал досрочные президентские выборы 1 сентября. Тогда же он предложил увеличить срок полномочий главы государства с шести лет (сейчас) до семи, исключив возможность переизбрания. По его словам, данные выборы дадут старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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