Путин поздравил Токаева с переизбранием на должность президента Казахстана
Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу из Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с победой на выборах главы республики, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«От души поздравляю вас с переизбранием на пост президента Республики Казахстан. От сограждан вы получили убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого вами курса государственного развития», – говорится в поздравлении.
Путин также отметил весьма успешное развитие отношений между Россией и Казахстаном, основанных на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Глава государства заявил о намерении и дальше способствовать их укреплению.
Досрочные президентские выборы в Казахстане состоялись вчера, 20 ноября. По предварительным данным ЦИК, победу на них одерживает Токаев, набравший 81,31% голосов. Все остальные кандидаты набрали по 2-3% голосов. Всего в голосовании приняли участие свыше 8 300 000 человек, или 69,44% от общего числа избирателей.
Токаев анонсировал досрочные президентские выборы 1 сентября. Тогда же он предложил увеличить срок полномочий главы государства с шести лет (сейчас) до семи, исключив возможность переизбрания. По его словам, данные выборы дадут старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы.
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