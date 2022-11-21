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В Совфеде заявили об отсутствии у Киева сил для наступления на Крым

Ведомости

У Украины нет сил и ресурсов для наступления на Крым, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в своем Telegram-канале.

«У Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров. Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Украине в этой авантюре. Поэтому дальше уровня "анонса" киевские власти не пойдут», – написал он.

Киев такими заявлениями, по словам сенатора, пытается «заигрывать» с украинцами и убедить их в грядущей победе, а также надеется повысить моральный дух ВСУ, пустив при этом пыль в глаза западным покровителям в надежде на усиление их помощи.

«Крым навсегда с Россией. Он вернулся в родную гавань самым честным, справедливым и транспарентным путём народного волеизъявления», – заключил Бондарев.

18 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о проведении в республике фортификационных работ. Глава региона подчеркнул, что принимаемых сегодня российскими военными и силовиками мер достаточно для обеспечения безопасности Крыма. При этом безопасность полуострова должна быть обеспечена за счет «мероприятий, выполняемых в первую очередь на территории Херсонской области», говорил он. 20 ноября о выстраивании линии обороны сообщили в российском Минобороны.

19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Тогда же Путин сообщил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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