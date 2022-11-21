В Совфеде заявили об отсутствии у Киева сил для наступления на Крым

«У Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров. Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Украине в этой авантюре. Поэтому дальше уровня "анонса" киевские власти не пойдут», – написал он.