Аксенов опроверг информацию об эвакуации людей из Армянска
Никакой эвакуации из города Армянск нет, написал глава Крыма Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале. Армянск находится менее чем в 10 км от границы с Херсонской областью.
«Это фейки. Никакой эвакуации нет. Принимаются все меры, необходимые для обеспечения безопасности нашего полуострова. Убедительно прошу всех ориентироваться только на проверенные источники информации», — написал он. Политик отметил, что фейковую информацию об эвакуации распространяют украинские спецслужбы.
Накануне председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что у Украины нет сил и ресурсов для наступления на Крым. «Дальше уровня "анонса" киевские власти не пойдут», – отметил политик.
Киев такими заявлениями, по словам сенатора, пытается «заигрывать» с украинцами и убедить их в грядущей победе, а также надеется повысить моральный дух ВСУ, пустив при этом пыль в глаза западным покровителям в надежде на усиление их помощи.
19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях.
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