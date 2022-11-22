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Аксенов опроверг информацию об эвакуации людей из Армянска

Ведомости

Никакой эвакуации из города Армянск нет, написал глава Крыма Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале. Армянск находится менее чем в 10 км от границы с Херсонской областью.

«Это фейки. Никакой эвакуации нет. Принимаются все меры, необходимые для обеспечения безопасности нашего полуострова. Убедительно прошу всех ориентироваться только на проверенные источники информации», — написал он. Политик отметил, что фейковую информацию об эвакуации распространяют украинские спецслужбы.

Накануне председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что у Украины нет сил и ресурсов для наступления на Крым. «Дальше уровня "анонса" киевские власти не пойдут», – отметил политик.

Киев такими заявлениями, по словам сенатора, пытается «заигрывать» с украинцами и убедить их в грядущей победе, а также надеется повысить моральный дух ВСУ, пустив при этом пыль в глаза западным покровителям в надежде на усиление их помощи.

19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных