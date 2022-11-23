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Нидерланды объявят новые детали расследования по делу МН17 весной 2023 года

Ведомости

Весной 2023 г. прокуратура Нидерландов представит итоги расследования об экипаже зенитно-ракетного комплекса «Бук», которым был сбит в 2014 г. Boeing 777, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в малазийский Куала-Лумпур. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк.

«Это расследование касается установления личности членов экипажа ЗРК "Бук" и процесса принятия решения о его развертывании», — уточнила представитель голландской прокуратуры.

17 ноября суд в Гааге установил, что самолет, следовавший рейсом MH17, был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским. При этом отмечалось, что определить, кто дал команду о запуске ракеты по воздушному судну, невозможно из-за ряда пробелов в следствии.

Виновными в крушении Boeing 777 суд признал Игоря Гиркина (Стрелков), Сергея Дубинского («Хмурый») и Леонида Харченко («Крот»). Их приговорили к пожизненному заключению, также осужденные должны выплатить родным погибших по меньшей мере 16 млн евро в качестве компенсации.

В МИД РФ назвали данное судебное решение «политически мотивированным». По мнению дипломатов, в основе разбирательств лежал «политический заказ». В Кремле также усомнились в объективности разбирательства, поскольку российская сторона изначально была отстранена от расследования. Комментируя решение суда в Гааге, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на необходимость «глубокого анализа» судебного решения.

Boeing 777 «Малазийских авиалиний», следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области. На борту находились 298 человек, все они погибли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных