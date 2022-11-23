Нидерланды объявят новые детали расследования по делу МН17 весной 2023 года

17 ноября суд в Гааге установил, что самолет, следовавший рейсом MH17, был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским. При этом отмечалось, что определить, кто дал команду о запуске ракеты по воздушному судну, невозможно из-за ряда пробелов в следствии.