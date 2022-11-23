Джонсон заявил, что до начала СВО Германия рассчитывала на быстрое поражение Украины

«На определенном этапе позиция Германии заключалась в том, что если это произойдет, что стало бы катастрофой, то было бы лучше, если бы все поскорее закончилось и Украина сдалась», — сказал Джонсон. По словам политика, власти ФРГ объясняли такой подход «вескими экономическими причинами».