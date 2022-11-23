Джонсон заявил, что до начала СВО Германия рассчитывала на быстрое поражение Украины
До начала спецоперации на Украине Германия считала, что быстрое поражение Киева станет лучшим исходом с экономической точки зрения в такой ситуации. Об этом заявил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в интервью CNN.
«На определенном этапе позиция Германии заключалась в том, что если это произойдет, что стало бы катастрофой, то было бы лучше, если бы все поскорее закончилось и Украина сдалась», — сказал Джонсон. По словам политика, власти ФРГ объясняли такой подход «вескими экономическими причинами».
Франция, отметил Джонсон, и вовсе до последнего момента отрицала возможность конфликта. Бывший британский премьер также раскритиковал реакцию Италии на угрозу начала спецоперации на Украине. По его словам, находившийся на тот момент на посту премьер-министра республики Марио Драги заявил, что Италия не сможет поддержать страны ЕС из-за «огромной зависимости» от российских энергоносителей.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
В то же время западные страны ввели против РФ масштабные санкции и стали оказывать Украине финансовую и военную поддержку. В частности, 22 ноября минфин США выделил Украине $4,5 млрд прямой бюджетной поддержки. В общей сложности прямая бюджетная поддержка Киеву со стороны Вашингтона достигла $13 млрд. В тот же день Украина получила от ЕС 2,5 млрд евро финансовой помощи. Всего с начала спецоперации ЕС предоставил Киеву 6,7 млрд евро макрофинансовой помощи.
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