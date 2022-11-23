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Красный Крест сообщил о 5000 заявок о пропавших в ходе конфликта на Украине

Ведомости

На сегодняшний день зафиксировано более 40 000 обращений и 5000 заявок по поиску людей, пропавших в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщила РБК руководитель российской секции бюро Центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста Анастасия Кушлейко.

«Я могу сказать, что с февраля мы зарегистрировали около 5000 заявок на поиск людей», — рассказала Кушлейко.

Она добавила, что общее число обращений, в том числе письменных, по телефону и онлайн, составило 40 000. При этом, уточнила представитель Красного Креста, это число не равняется количеству пропавших, поскольку некоторые обращения дублируются. Кушлейко добавила, что это серьезно осложняет работу организации.

Всего в базе бюро по украинскому конфликту числится 15 000 человек. Кушлейко пояснила, что речь идет как о тех, кто пропал, так и о тех, кто ищет пропавших. «Если происходит какое-то изменение в статусе, человек переехал или был военнопленным, а потом его отпустили, то это мы регистрируем и фиксируем», — сказала она. 

Кушлейко добавила, что российская и украинская стороны в рамках Женевских конвенций передают организации информацию о пленных, списки обменов и др. На этом основании бюро составляет базу данных.

По ее словам, аналогичным образом обрабатываются запросы по поиску людей. На данный момент бюро более 9000 раз передало информацию о конкретных людях и их статусе либо напрямую семьям, либо в Национальные справочные бюро по России и Украине, сообщила Кушлейко.

Алина Мурзаева, советник по прессе бюро Центрального агентства по розыску МККК по вопросам, связанным с международным конфликтом на территории Украины, отметила, что организация до сих пор не располагает данными о тысячах военнопленных по обе стороны конфликта. МККК призывает Россию и Украину предоставить эту информацию.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

С февраля стороны неоднократно обменивались военнопленными. В предыдущий раз обмен состоялся 10 ноября по формуле «35 на 35». Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что из украинского плена вернулись 35 военнослужащих республики.

Вместе с тем на прошлой неделе, 18 ноября, российские власти обратили внимание на резонансное видео предполагаемой расправы ВСУ над российскими военнопленными. В Минобороны назвали эти кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима». А в МИД РФ потребовали от международных организаций осудить действия Киева. После этого в ООН призвали к тщательному расследованию сообщений об убийстве российских военнослужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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