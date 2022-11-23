Красный Крест сообщил о 5000 заявок о пропавших в ходе конфликта на Украине
«Я могу сказать, что с февраля мы зарегистрировали около 5000 заявок на поиск людей», — рассказала Кушлейко.
Она добавила, что общее число обращений, в том числе письменных, по телефону и онлайн, составило 40 000. При этом, уточнила представитель Красного Креста, это число не равняется количеству пропавших, поскольку некоторые обращения дублируются. Кушлейко добавила, что это серьезно осложняет работу организации.
Всего в базе бюро по украинскому конфликту числится 15 000 человек. Кушлейко пояснила, что речь идет как о тех, кто пропал, так и о тех, кто ищет пропавших. «Если происходит какое-то изменение в статусе, человек переехал или был военнопленным, а потом его отпустили, то это мы регистрируем и фиксируем», — сказала она.
Кушлейко добавила, что российская и украинская стороны в рамках Женевских конвенций передают организации информацию о пленных, списки обменов и др. На этом основании бюро составляет базу данных.
По ее словам, аналогичным образом обрабатываются запросы по поиску людей. На данный момент бюро более 9000 раз передало информацию о конкретных людях и их статусе либо напрямую семьям, либо в Национальные справочные бюро по России и Украине, сообщила Кушлейко.
Алина Мурзаева, советник по прессе бюро Центрального агентства по розыску МККК по вопросам, связанным с международным конфликтом на территории Украины, отметила, что организация до сих пор не располагает данными о тысячах военнопленных по обе стороны конфликта. МККК призывает Россию и Украину предоставить эту информацию.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
С февраля стороны неоднократно обменивались военнопленными. В предыдущий раз обмен состоялся 10 ноября по формуле «35 на 35». Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что из украинского плена вернулись 35 военнослужащих республики.
Вместе с тем на прошлой неделе, 18 ноября, российские власти обратили внимание на резонансное видео предполагаемой расправы ВСУ над российскими военнопленными. В Минобороны назвали эти кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима». А в МИД РФ потребовали от международных организаций осудить действия Киева. После этого в ООН призвали к тщательному расследованию сообщений об убийстве российских военнослужащих.
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