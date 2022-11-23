Красный Крест сообщил о 5000 заявок о пропавших в ходе конфликта на Украине

Всего в базе бюро по украинскому конфликту числится 15 000 человек. Кушлейко пояснила, что речь идет как о тех, кто пропал, так и о тех, кто ищет пропавших. «Если происходит какое-то изменение в статусе, человек переехал или был военнопленным, а потом его отпустили, то это мы регистрируем и фиксируем», — сказала она.