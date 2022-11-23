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Политика

Верховный суд Британии не разрешил Шотландии проводить референдум о независимости

Ведомости

Верховный суд Великобритании постановил, что парламент Шотландии не обладает полномочиями для проведения референдума о независимости, сообщил телеканал Sky News.

В единогласно принятом решении судей подчеркивается, что для проведения подобного голосования потребуется одобрение парламента Великобритании.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что закон, не позволяющий жителям страны выбирать собственное будущее без согласия Вестминстера, «разоблачает как миф любое представление о Великобритании как о добровольном партнерстве» и только подтверждает необходимость референдума.

«Сегодняшнее постановление блокирует один из способов донести голос Шотландии в вопросе независимости, но в условиях демократии наш голос не может и не будет заглушен», – заявила она в своем Twitter.

Свое намерение провести новый референдум о независимости власти Шотландии подтвердили в октябре. Стерджен тогда заявила, что Шотландия, будучи независимой, сможет «добиться большего». По ее данным, независимость поддерживают 52% жителей Шотландии, при этом она подчеркнула, что страна не отвернется от Великобритании в случае принятия такого решения и попытается выстроить с ней равноправные отношения. Референдум, отмечала тогда Стерджен, мог бы состояться в октябре 2023 г.

В 2014 г. состоялся референдум о сохранении Шотландии в составе Великобритании, тогда за это проголосовали 55% шотландцев. Однако SNP продолжала настаивать на проведении нового референдума из-за того, что шотландцы преимущественно проголосовали против выхода Великобритании из состава Евросоюза на референдуме 2016 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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