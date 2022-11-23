Верховный суд Британии не разрешил Шотландии проводить референдум о независимости

Свое намерение провести новый референдум о независимости власти Шотландии подтвердили в октябре. Стерджен тогда заявила, что Шотландия, будучи независимой, сможет «добиться большего». По ее данным, независимость поддерживают 52% жителей Шотландии, при этом она подчеркнула, что страна не отвернется от Великобритании в случае принятия такого решения и попытается выстроить с ней равноправные отношения. Референдум, отмечала тогда Стерджен, мог бы состояться в октябре 2023 г.