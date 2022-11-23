Минобороны опровергло сообщения о переговорах с США по безопасности в Черном море

Ранее сегодня издание EurActiv со ссылкой на источник в НАТО сообщило, что еще в начале спецоперации Россия и США якобы создали «кризисную группу на военно-политическом уровне». Кроме того, СМИ утверждало, что Герасимов и Бауэр недавно договорились «быть осторожными», чтобы «избежать инцидентов» в Черном море.