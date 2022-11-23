Минобороны опровергло сообщения о переговорах с США по безопасности в Черном море
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов не обсуждал с председателем военного комитета НАТО Робом Бауэром вопросы по безопасности в Черном море, публикации об этом в СМИ не соответствуют действительности. Такое заявление сделали в Минобороны РФ.
«Никаких контактов, тем более "систематических", с председателем военного комитета НАТО или другими представителями Североатлантического альянса в рамках несуществующей "российско-американской кризисной комиссии по урегулированию конфликтов" не было», — рассказали в оборонном ведомстве.
Публикации о достижении «некой договоренности» с американской стороной по безопасности в Черном море в Минобороны назвали «вымыслом» и фейком.
Ранее сегодня издание EurActiv со ссылкой на источник в НАТО сообщило, что еще в начале спецоперации Россия и США якобы создали «кризисную группу на военно-политическом уровне». Кроме того, СМИ утверждало, что Герасимов и Бауэр недавно договорились «быть осторожными», чтобы «избежать инцидентов» в Черном море.
Ранее российско-американские переговоры состоялись 14 ноября в Анкаре. Информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что встреча прошла по инициативе США. Главы СВР и ЦРУ Сергей Нарышкин и Уильям Бернс в ходе переговоров договорились о неприменении ядерного оружия, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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