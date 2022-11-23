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Минобороны опровергло сообщения о переговорах с США по безопасности в Черном море

Ведомости

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов не обсуждал с председателем военного комитета НАТО Робом Бауэром вопросы по безопасности в Черном море, публикации об этом в СМИ не соответствуют действительности. Такое заявление сделали в Минобороны РФ.

«Никаких контактов, тем более "систематических", с председателем военного комитета НАТО или другими представителями Североатлантического альянса в рамках несуществующей "российско-американской кризисной комиссии по урегулированию конфликтов" не было», — рассказали в оборонном ведомстве.

Публикации о достижении «некой договоренности» с американской стороной по безопасности в Черном море в Минобороны назвали «вымыслом» и фейком.

Ранее сегодня издание EurActiv со ссылкой на источник в НАТО сообщило, что еще в начале спецоперации Россия и США якобы создали «кризисную группу на военно-политическом уровне». Кроме того, СМИ утверждало, что Герасимов и Бауэр недавно договорились «быть осторожными», чтобы «избежать инцидентов» в Черном море.

Ранее российско-американские переговоры состоялись 14 ноября в Анкаре. Информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что встреча прошла по инициативе США. Главы СВР и ЦРУ Сергей Нарышкин и Уильям Бернс в ходе переговоров договорились о неприменении ядерного оружия, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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