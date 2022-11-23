Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на нескольких направлениях
Вооруженные силы России отразили попытки атаки украинских подразделений на трех направлениях, сообщило Минобороны в своей ежедневной сводке.
Так, на Южнодонецком направлении ВС России отразили атаку ротной тактической группы ВСУ в направлении Павловки, а на Купянском направлении – сорвали попытку перехода в атаку мотопехотной роты ВСУ под селом Новоселовское в ЛНР. На Краснолиманском направлении была сорвана попытка выдвижения ротной тактической группы ВСУ для атаки в направлении Червонопоповки в ЛНР. Под Новодаровкой в Запорожской области была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.
Российские войска при этом продолжили наступательные действия на Донецком направлении, подчеркнули в оборонном ведомстве. Российская авиация и артиллерия уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 под Николаевкой в ДНР, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в ЛНР.
Военное ведомство также сообщило об уничтожении пяти БПЛА в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и близ Севастополя.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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