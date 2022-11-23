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Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на нескольких направлениях

Ведомости

Вооруженные силы России отразили попытки атаки украинских подразделений на трех направлениях, сообщило Минобороны в своей ежедневной сводке.

Так, на Южнодонецком направлении ВС России отразили атаку ротной тактической группы ВСУ в направлении Павловки, а на Купянском направлении – сорвали попытку перехода в атаку мотопехотной роты ВСУ под селом Новоселовское в ЛНР. На Краснолиманском направлении была сорвана попытка выдвижения ротной тактической группы ВСУ для атаки в направлении Червонопоповки в ЛНР. Под Новодаровкой в Запорожской области была  уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

Российские войска при этом продолжили наступательные действия на Донецком направлении, подчеркнули в оборонном ведомстве. Российская авиация и артиллерия уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 под Николаевкой в ДНР, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в ЛНР. 

Военное ведомство также сообщило об уничтожении пяти БПЛА в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и близ Севастополя.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных