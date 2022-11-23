Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на нескольких направлениях

Так, на Южнодонецком направлении ВС России отразили атаку ротной тактической группы ВСУ в направлении Павловки, а на Купянском направлении – сорвали попытку перехода в атаку мотопехотной роты ВСУ под селом Новоселовское в ЛНР. На Краснолиманском направлении была сорвана попытка выдвижения ротной тактической группы ВСУ для атаки в направлении Червонопоповки в ЛНР. Под Новодаровкой в Запорожской области была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.