Меркель сообщила о попытках наладить диалог с Москвой до ухода с поста канцлера
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ей не удалось повлиять на развитие ситуации на Украине и добиться нового формата переговоров с Россией в Совете ЕС к концу своего срока. С таким заявлением она выступила в интервью немецкой газете Der Spiegel.
«Летом 2021 г. после встречи президентов [США Джо] Байдена и [России Владимира] Путина я совместно с [президентом Франции] Эммануэлем Макроном еще раз хотела установить независимый европейский формат дискуссии с Путиным в Совете ЕС. Кое-кто возражал, а у меня уже не было сил продвинуть это. Ведь все знали: "осенью она уже уйдет"», — сказала она.
Те же самые впечатления она испытала от своей последней поездки в Москву в качестве канцлера Германии в августе 2021 г. «Ощущение было очень ясным: «Что касается силовой политики, вы закончили», — сказала она.
Вместе с тем Меркель сказала, что не сожалеет о том, что не стала переизбираться, поскольку нужен был «новый подход». «С точки зрения внешней политики, в конце концов, я не продвинулась ни на миллиметр дальше. <...> Не только в отношении Украины. Приднестровье и Молдавия, Грузия и Абхазия, Сирия и Ливия. Пришло время для нового подхода», — отметила политик.
Меркель также подчеркнула, что начало специальной военной операции не стало для нее неожиданностью, поскольку «минские соглашения были уничтожены». Вместе с тем Меркель подчеркнула, что хотела бы, чтобы после ее ухода из политики «наступило более мирное время», потому что она много занималась Украиной.
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