Меркель сообщила о попытках наладить диалог с Москвой до ухода с поста канцлера

Вместе с тем Меркель сказала, что не сожалеет о том, что не стала переизбираться, поскольку нужен был «новый подход». «С точки зрения внешней политики, в конце концов, я не продвинулась ни на миллиметр дальше. <...> Не только в отношении Украины. Приднестровье и Молдавия, Грузия и Абхазия, Сирия и Ливия. Пришло время для нового подхода», — отметила политик.