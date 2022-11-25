Газета
Политика

Меркель сообщила о попытках наладить диалог с Москвой до ухода с поста канцлера

Ведомости

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ей не удалось повлиять на развитие ситуации на Украине и добиться нового формата переговоров с Россией в Совете ЕС к концу своего срока. С таким заявлением она выступила в интервью немецкой газете Der Spiegel.

«Летом 2021 г. после встречи президентов [США Джо] Байдена и [России Владимира] Путина я совместно с [президентом Франции] Эммануэлем Макроном еще раз хотела установить независимый европейский формат дискуссии с Путиным в Совете ЕС. Кое-кто возражал, а у меня уже не было сил продвинуть это. Ведь все знали: "осенью она уже уйдет"», — сказала она.

Те же самые впечатления она испытала от своей последней поездки в Москву в качестве канцлера Германии в августе 2021 г. «Ощущение было очень ясным: «Что касается силовой политики, вы закончили», — сказала она.

Вместе с тем Меркель сказала, что не сожалеет о том, что не стала переизбираться, поскольку нужен был «новый подход». «С точки зрения внешней политики, в конце концов, я не продвинулась ни на миллиметр дальше. <...> Не только в отношении Украины. Приднестровье и Молдавия, Грузия и Абхазия, Сирия и Ливия. Пришло время для нового подхода», — отметила политик.

Меркель также подчеркнула, что начало специальной военной операции не стало для нее неожиданностью, поскольку «минские соглашения были уничтожены». Вместе с тем Меркель подчеркнула, что хотела бы, чтобы после ее ухода из политики «наступило более мирное время», потому что она много занималась Украиной.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных