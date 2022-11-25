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В Крыму сообщили о срабатывании системы ПВО в Армянске

Ведомости

Система ПВО сработала на севере Крыма в районе Армянска, сообщил глава администрации города Василий Телиженко в своем Telegram-канале.

«Прошу соблюдать спокойствие! Работает система ПВО», — написал он.

Сейчас на территории Армянска и в ряде других муниципальных образований действует «желтый» уровень террористической опасности, он продлен до 7 декабря. Помимо этого, в Крыму также действует средний уровень реагирования, введенный указом президента России Владимира Путина от 19 октября.

22 ноября глава Крыма Сергей Аксенов опроверг информацию об эвакуации Армянска, которую, по его словам, намеренно распространяют украинские спецслужбы. Он подчеркнул, что «принимаются все меры, необходимые для обеспечения безопасности нашего полуострова».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных