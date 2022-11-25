В Крыму сообщили о срабатывании системы ПВО в Армянске

Сейчас на территории Армянска и в ряде других муниципальных образований действует «желтый» уровень террористической опасности, он продлен до 7 декабря. Помимо этого, в Крыму также действует средний уровень реагирования, введенный указом президента России Владимира Путина от 19 октября.