В Крыму сообщили о срабатывании системы ПВО в Армянске
Система ПВО сработала на севере Крыма в районе Армянска, сообщил глава администрации города Василий Телиженко в своем Telegram-канале.
«Прошу соблюдать спокойствие! Работает система ПВО», — написал он.
Сейчас на территории Армянска и в ряде других муниципальных образований действует «желтый» уровень террористической опасности, он продлен до 7 декабря. Помимо этого, в Крыму также действует средний уровень реагирования, введенный указом президента России Владимира Путина от 19 октября.
22 ноября глава Крыма Сергей Аксенов опроверг информацию об эвакуации Армянска, которую, по его словам, намеренно распространяют украинские спецслужбы. Он подчеркнул, что «принимаются все меры, необходимые для обеспечения безопасности нашего полуострова».
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