Песков заявил об отсутствии в планах у Путина встречи с военнослужащими

25 ноября глава государства встретится с матерями военнослужащих. Мероприятие пройдет в преддверии Дня матери, который традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября (в этом году — 27 ноября). В пресс-службе Кремля уточнили, что на встречу приглашены женщины, чьи сыновья — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — сейчас находятся либо непосредственно в зоне проведения спецоперации, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.