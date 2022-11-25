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Песков заявил об отсутствии в планах у Путина встречи с военнослужащими

Ведомости

Президент России Владимир Путин пока что не намерен встречаться с российскими военнослужащими. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил «РИА Новости».

«Пока нет, будем информировать», — ответил он на соответствующий вопрос.

25 ноября глава государства встретится с матерями военнослужащих. Мероприятие пройдет в преддверии Дня матери, который традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября (в этом году — 27 ноября). В пресс-службе Кремля уточнили, что на встречу приглашены женщины, чьи сыновья — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — сейчас находятся либо непосредственно в зоне проведения спецоперации, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.

Песков анонсировал данное мероприятие 22 ноября. Тогда же он отметил, что встреча Путина с матерями военнослужащих станет не единственным мероприятием, касающимся темы мобилизованных. Он подтвердил, что также ожидается встреча главы государства с призванными в рамках частичной мобилизации.

7 ноября Путин заявил о желании встретиться с мобилизованными гражданами в ходе беседы с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Президент отметил важность темы поддержки мобилизованных и их семей, а также призвал обсуждать эти вопросы с людьми напрямую.

Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября по конец октября. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных