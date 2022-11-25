Песков заявил об отсутствии в планах у Путина встречи с военнослужащими
Президент России Владимир Путин пока что не намерен встречаться с российскими военнослужащими. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил «РИА Новости».
«Пока нет, будем информировать», — ответил он на соответствующий вопрос.
25 ноября глава государства встретится с матерями военнослужащих. Мероприятие пройдет в преддверии Дня матери, который традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября (в этом году — 27 ноября). В пресс-службе Кремля уточнили, что на встречу приглашены женщины, чьи сыновья — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — сейчас находятся либо непосредственно в зоне проведения спецоперации, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.
Песков анонсировал данное мероприятие 22 ноября. Тогда же он отметил, что встреча Путина с матерями военнослужащих станет не единственным мероприятием, касающимся темы мобилизованных. Он подтвердил, что также ожидается встреча главы государства с призванными в рамках частичной мобилизации.
7 ноября Путин заявил о желании встретиться с мобилизованными гражданами в ходе беседы с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Президент отметил важность темы поддержки мобилизованных и их семей, а также призвал обсуждать эти вопросы с людьми напрямую.
Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября по конец октября. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».
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