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В Кремле анонсировали визит президента Казахстана в Москву

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приедет в Россию с рабочим визитом 28 ноября, проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе Кремля.

«28 ноября по приглашению Владимира Путина Россию посетит Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Это будет его первый официальный зарубежный визит после переизбрания на должность главы государства по итогам состоявшихся 20 ноября досрочных выборов», — сказано в анонсе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту поездку важной в развитии дипломатических отношений между Россией и Казахстаном. «Потому это будет такой полноформатный, очень-очень важный для нас и для двусторонних российско-казахстанских отношений визит», — сказал он.

Уточняется, что в ходе переговоров лидеры государств обсудят вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Будут также подписаны несколько документов, в том числе Декларации между Россией и Казахстаном по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

Помимо этого, Путин и Токаев в режиме видеоконференции обратятся к участникам пленарного заседания XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Оренбурге.

Президенты в последний раз встречались 19 августа в Сочи, а до этого – 17 июля на Петербургском международном экономическом форуме. В октябре Токаев посетил неформальный саммит лидеров СНГ в Санкт-Петербурге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных