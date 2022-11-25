В Кремле анонсировали визит президента Казахстана в Москву
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приедет в Россию с рабочим визитом 28 ноября, проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе Кремля.
«28 ноября по приглашению Владимира Путина Россию посетит Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Это будет его первый официальный зарубежный визит после переизбрания на должность главы государства по итогам состоявшихся 20 ноября досрочных выборов», — сказано в анонсе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту поездку важной в развитии дипломатических отношений между Россией и Казахстаном. «Потому это будет такой полноформатный, очень-очень важный для нас и для двусторонних российско-казахстанских отношений визит», — сказал он.
Уточняется, что в ходе переговоров лидеры государств обсудят вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Будут также подписаны несколько документов, в том числе Декларации между Россией и Казахстаном по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.
Помимо этого, Путин и Токаев в режиме видеоконференции обратятся к участникам пленарного заседания XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Оренбурге.
Президенты в последний раз встречались 19 августа в Сочи, а до этого – 17 июля на Петербургском международном экономическом форуме. В октябре Токаев посетил неформальный саммит лидеров СНГ в Санкт-Петербурге.
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