В Кремле анонсировали визит президента Казахстана в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту поездку важной в развитии дипломатических отношений между Россией и Казахстаном. «Потому это будет такой полноформатный, очень-очень важный для нас и для двусторонних российско-казахстанских отношений визит», — сказал он.