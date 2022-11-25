Путин назначил Михаила Галузина замглавы МИД

Галузин на дипломатической работе с 1983 г. В 2012-2018 гг. он был послом России в Индонезии, Кирибати, Восточном Тиморе по совместительству. В 2012-2017 гг. занимал должность постоянного представителя России при АСЕАН. С 2018 г. Галузин был послом в Японии.