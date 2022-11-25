Путин назначил Михаила Галузина замглавы МИД
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Галузина замглавы МИД РФ, освободив его от должности посла в Японии. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Галузина Михаила Юрьевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Японии», — говорится в документе. Другим указом Путин назначил Галузина заместителем министра иностранных дел.
Галузин на дипломатической работе с 1983 г. В 2012-2018 гг. он был послом России в Индонезии, Кирибати, Восточном Тиморе по совместительству. В 2012-2017 гг. занимал должность постоянного представителя России при АСЕАН. С 2018 г. Галузин был послом в Японии.
За время работы дипломат получил две награды — Орден Дружбы (за большой вклад и проведение саммита Россия —АСЕАН в 2016 г.) и Орден Александра Невского (за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю дипломатическую службу).
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