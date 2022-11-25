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В Киргизии призвали изменить русские названия районов Бишкека

Ведомости

Все названия районов Бишкека должны быть переименованы с русского на киргизский язык. Такое заявление сделал спикер парламента Киргизии Нурлан Шакиев на фоне планов властей страны развивать государственный язык, передает ТАСС. 

«Необходимо срочно переименовать все районы Бишкека, до сих пор отдельные населенные пункты в Кыргызстане носят названия на других языках», — сказал Шакиев. 

Ранее аналогичное предложение озвучили еще несколько депутатов киргизского парламента. В настоящее время в состав Бишкека входят Ленинский, Первомайский, Октябрьский и Свердловский районы. 

Ранее сегодня президент республики Садыр Жапаров заявил, что власти страны создадут для представителей некоренных народов все необходимые условия, чтобы они могли овладеть киргизским языком. По его словам, родной язык является для каждого народа «гарантом сохранения нации». 

Государственным языком республики является киргизский. При этом русский носит статус официального языка в стране. Как отмечает ТАСС, основная часть населения использует в повседной жизни киргизский. Исключение составляют Бишкек, примыкающая к нему Чуйская область, а также курортные районы Иссык-Кульской области. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных