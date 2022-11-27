МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Минск из-за смерти министра Макея

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей скоропостижно скончался в субботу на 65-м году жизни, сообщило агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-секретаря министерства республики Анатолия Глаза. Тот заявил «Sputnik Беларусь», что еще в пятницу Макей обсуждал рабочие планы на неделю.