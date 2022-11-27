МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Минск из-за смерти министра Макея
Принято решение отложить визит в Минск министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который планировал встретиться с главой белорусского МИДа Владимиром Макеем. Последний скоропостижно скончался 26 ноября, заседание коллегий министерств перенесено, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
«В связи с безвременной кончиной 26 ноября министра иностранных дел республики Беларусь В.В.Макея принято решение отложить проведение совместного заседания коллегий МИД России и МИД Беларуси и рабочего визита министра иностранных дел РФ С.В.Лаврова в Минск, планировавшихся на 27-28 ноября», — говорится в заявлении.
В министерстве пообещали дополнительно объявить о новых сроках визита Лаврова в Минск.
27 ноября МИД РФ опубликовал заявление в связи с кончиной Макея, Лавров направил супруге министра телеграмму с соболезнованиями. В ведомстве отметили, что Макей был «истинным другом России, который внес уникальный вклад во всемерное развитие широкого двустороннего сотрудничества, интеграционное строительство Союзного государства, укрепление связей между братскими народами» двух стран.