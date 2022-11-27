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МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Минск из-за смерти министра Макея

Ведомости

Принято решение отложить визит в Минск министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который планировал встретиться с главой белорусского МИДа Владимиром Макеем. Последний скоропостижно скончался 26 ноября, заседание коллегий министерств перенесено, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«В связи с безвременной кончиной 26 ноября министра иностранных дел республики Беларусь В.В.Макея принято решение отложить проведение совместного заседания коллегий МИД России и МИД Беларуси и рабочего визита министра иностранных дел РФ С.В.Лаврова в Минск, планировавшихся на 27-28 ноября», — говорится в заявлении. 

В министерстве пообещали дополнительно объявить о новых сроках визита Лаврова в Минск. 

Ранее по теме: Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей скоропостижно скончался в субботу на 65-м году жизни, сообщило агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-секретаря министерства республики Анатолия Глаза. Тот заявил «Sputnik Беларусь», что еще в пятницу Макей обсуждал рабочие планы на неделю.

27 ноября МИД РФ опубликовал заявление в связи с кончиной Макея, Лавров направил супруге министра телеграмму с соболезнованиями. В ведомстве отметили, что Макей был «истинным другом России, который внес уникальный вклад во всемерное развитие широкого двустороннего сотрудничества, интеграционное строительство Союзного государства, укрепление связей между братскими народами» двух стран.  

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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