В ЛНР сообщили о попытке наступления украинских войск в районе Сватово
Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российские позиции на Сватовском участке фронта в ЛНР, однако наступление было пресечено. Об этом «РИА Новости» сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Вооруженные формирования Украины пытаются активизировать действия наступательного характера в направлении населенного пункта Сватово. На протяжении минувших суток несколько ротно-тактических групп противника пытались прорвать нашу линию обороны сразу с трех направлений. Все атаки были отражены», — рассказал он.
По словам Марочко, противник понес серьезные потери и был отброшен на исходные позиции.
Накануне, 28 ноября, Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях в ЛНР, а также артемовском и южнодонецком в ДНР. В общей сложности за сутки в ЛНР противник потерял более 80 военнослужащих, следует из сводки ведомства.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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