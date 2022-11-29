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La Repubblica узнала о планах властей Италии национализировать завод «Лукойл» на Сицилии

Ведомости

Правительство Италии прорабатывает вопрос о национализации принадлежащего компании «Лукойл» нефтеперерабатывающего завода ISAB на острове Сицилия. Заседание, на котором планируется обсудить это предложение, состоится в четверг, 1 декабря. Об этом сообщает газета La Repubblica со ссылкой на источники, близкие к этому процессу.

Издание отмечает, что на такой шаг итальянские власти намерены пойти в связи с вступлением в силу новых санкций ЕС в отношении России, согласно которым с 5 декабря будет действовать эмбарго на импорт российской нефти. Завод «Лукойл» на Сицилии занимается переработкой нефти Urals.

По данным газеты, правительство страны сочло вмешательство государства единственным возможным решением для спасения предприятия. Уточняется, что на заводе работают более 10 000 сотрудников. Издание отмечает, что в случае национализации предприятие сможет закупать нефть у других поставщиков.

В настоящее время вопрос перевода завода под контроль минэкономики Италии прорабатывают министр экономики и финансов Джанкарло Джорджетти и министр по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо, пишет La Repubblica.

В ноябре Урсо заявлял, что итальянские власти рассматривают все возможные варианты для обеспечения работы сицилийского завода. Он также говорил, что страна намерена обратиться за отсрочкой введения эмбарго на российскую нефть. Однако позже Урсо сообщил, что Италия выступила с такой просьбой слишком поздно, в отличие от «более проницательных европейских стран, например, Германии и Польши, а также Болгарии», добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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