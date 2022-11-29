La Repubblica узнала о планах властей Италии национализировать завод «Лукойл» на Сицилии

В ноябре Урсо заявлял, что итальянские власти рассматривают все возможные варианты для обеспечения работы сицилийского завода. Он также говорил, что страна намерена обратиться за отсрочкой введения эмбарго на российскую нефть. Однако позже Урсо сообщил, что Италия выступила с такой просьбой слишком поздно, в отличие от «более проницательных европейских стран, например, Германии и Польши, а также Болгарии», добавил он.