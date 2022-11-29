La Repubblica узнала о планах властей Италии национализировать завод «Лукойл» на Сицилии
Правительство Италии прорабатывает вопрос о национализации принадлежащего компании «Лукойл» нефтеперерабатывающего завода ISAB на острове Сицилия. Заседание, на котором планируется обсудить это предложение, состоится в четверг, 1 декабря. Об этом сообщает газета La Repubblica со ссылкой на источники, близкие к этому процессу.
Издание отмечает, что на такой шаг итальянские власти намерены пойти в связи с вступлением в силу новых санкций ЕС в отношении России, согласно которым с 5 декабря будет действовать эмбарго на импорт российской нефти. Завод «Лукойл» на Сицилии занимается переработкой нефти Urals.
По данным газеты, правительство страны сочло вмешательство государства единственным возможным решением для спасения предприятия. Уточняется, что на заводе работают более 10 000 сотрудников. Издание отмечает, что в случае национализации предприятие сможет закупать нефть у других поставщиков.
В настоящее время вопрос перевода завода под контроль минэкономики Италии прорабатывают министр экономики и финансов Джанкарло Джорджетти и министр по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо, пишет La Repubblica.
В ноябре Урсо заявлял, что итальянские власти рассматривают все возможные варианты для обеспечения работы сицилийского завода. Он также говорил, что страна намерена обратиться за отсрочкой введения эмбарго на российскую нефть. Однако позже Урсо сообщил, что Италия выступила с такой просьбой слишком поздно, в отличие от «более проницательных европейских стран, например, Германии и Польши, а также Болгарии», добавил он.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса