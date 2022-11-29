Посол России в Ватикане выразил протест из-за слов папы Римского о чеченцах и бурятах
Посол России в Ватикане Александр Авдеев передал протест по поводу высказываний папы Римского о приписываемых российским военнослужащим, чеченцам и бурятам, жестокостях.
«Вечером 28 ноября я сделал представление руководству дипломатической службы Ватикана. Российская сторона возмущена упоминаемыми якобы имевшими место жестокостями со стороны российских военнослужащих в ходе СВО на Украине», — отметил дипломат (цитата по ТАСС).
Папа Римский, ранее комментируя конфликт на Украине, заявил, что считает чеченцев и бурятов самой «жестокой частью российских войск». «Если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает», — добавил он.
В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что его заявления демонстрируют не просто русофобию, но и запредельное извращение истины. «Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня», — отмечала она.
При этом в начале ноябре Франциск назвал русский народ великим и заявил, что из-за конфликта между Россией и Украиной он находится между двух народов, которые любит. Папа Римский отметил, что русский народ – великий народ и его поражает «жестокость, которая не свойственна русскому народу».
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