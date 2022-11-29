Посол России в Ватикане выразил протест из-за слов папы Римского о чеченцах и бурятах

При этом в начале ноябре Франциск назвал русский народ великим и заявил, что из-за конфликта между Россией и Украиной он находится между двух народов, которые любит. Папа Римский отметил, что русский народ – великий народ и его поражает «жестокость, которая не свойственна русскому народу».