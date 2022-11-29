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Посол России в Ватикане выразил протест из-за слов папы Римского о чеченцах и бурятах

Ведомости

Посол России в Ватикане Александр Авдеев передал протест по поводу высказываний папы Римского о приписываемых российским военнослужащим, чеченцам и бурятам, жестокостях.

«Вечером 28 ноября я сделал представление руководству дипломатической службы Ватикана. Российская сторона возмущена упоминаемыми якобы имевшими место жестокостями со стороны российских военнослужащих в ходе СВО на Украине», — отметил дипломат (цитата по ТАСС).

Папа Римский, ранее комментируя конфликт на Украине, заявил, что считает чеченцев и бурятов самой «жестокой частью российских войск». «Если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает», — добавил он.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что его заявления демонстрируют не просто русофобию, но и запредельное извращение истины. «Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня», — отмечала она.

При этом в начале ноябре Франциск назвал русский народ великим и заявил, что из-за конфликта между Россией и Украиной он находится между двух народов, которые любит. Папа Римский отметил, что русский народ – великий народ и его поражает «жестокость, которая не свойственна русскому народу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных