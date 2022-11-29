Экс-глава кабмина Херсонщины вернулся на пост замглавы Калининградской области

Однако 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне спецоперации выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны сообщило о завершении вывода войск из города, теперь он находится под контролем Украины.