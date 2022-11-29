Экс-глава кабмина Херсонщины вернулся на пост замглавы Калининградской области
Бывший глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев вновь назначен заместителем губернатора Калининградской области. Указ, подписанный главой региона Антоном Алихановым, опубликован на портале правовой информации. Он вступил в силу 26 ноября.
«Ввести в состав правительства Калининградской области Елисеева Сергея Владимировича, первого заместителя председателя правительства Калининградской области — руководителя аппарата правительства Калининградской области», — сказано в документе.
25 ноября в пресс-службе кабмина Херсонской области сообщили, что должность председателя правительства региона занял Андрей Алексеенко. До этого он возглавлял совет министров Харьковской области.
В пресс-службе уточнили, что Елисеев вернется в Калининградскую область. Чиновник стал главой херсонского правительства в начале июля.
В ходе спецоперации России на Украине взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России.
30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день глава государства Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.
Однако 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне спецоперации выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны сообщило о завершении вывода войск из города, теперь он находится под контролем Украины.
В то же время российские власти неоднократно подчеркивали, что отвод войск из Херсона не меняет статус Херсонской области. 11 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что регион является субъектом РФ. «Здесь не может быть никаких изменений», — сказал он.
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