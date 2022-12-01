Руководство «Единой России» обсудит с волонтерами помощь жителям Донбасса

Встреча с участниками гуманитарной миссии в новых регионах России пройдет 1 декабря в ЦИК «Единой России», сообщил представитель партии. На нее приглашены волонтеры, которые с начала специальной военной операции (СВО) помогают жителям Донбасса, работают в составе бригад медиков-добровольцев, передают снаряжение и экипировку военнослужащим и оказывают финансовую помощь.