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Руководство «Единой России» обсудит с волонтерами помощь жителям Донбасса

Ведомости

Встреча с участниками гуманитарной миссии в новых регионах России пройдет 1 декабря в ЦИК «Единой России», сообщил представитель партии. На нее приглашены волонтеры, которые с начала специальной военной операции (СВО) помогают жителям Донбасса, работают в составе бригад медиков-добровольцев, передают снаряжение и экипировку военнослужащим и оказывают финансовую помощь.

Мероприятие приурочено ко дню рождения «Единой России». По подсчетам партии, более 10 000 волонтеров задействованы в гуманитарной миссии, причем «многие переориентировали свою деятельность» ради этого. С февраля в новые территории, вошедшие в состав России, отправлено более 15 000 тонн грузов.

в 75 субъектах

приняты региональные меры поддержки семей военнослужащих

Планируется, в том числе, обсудить помощь пенсионерам Донбасса и соседних регионов, «они оказались самыми незащищенными слоями» населения, заявила «Ведомостям» волонтер Татьяна Ходыч, которая будет участвовать во встрече. В своем выступлении она намерена рассказать о проблемах жителей в зоне СВО.

Ранее парламент принимал ряд инициатив, направленных на введение дополнительных гарантий для военнослужащих в зоне СВО.

Всего в «ЕР» поступило более 18 000 обращений о помощи мобилизованным и их семьям, было отработано 15 000 обращений, сказали в партии. Большая часть касается предоставления льгот и соцгарантий, решения бытовых вопросов – предоставления кредитных каникул, ошибочной мобилизации, трудовых гарантий и получения выплат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных