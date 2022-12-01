Руководство «Единой России» обсудит с волонтерами помощь жителям Донбасса
Встреча с участниками гуманитарной миссии в новых регионах России пройдет 1 декабря в ЦИК «Единой России», сообщил представитель партии. На нее приглашены волонтеры, которые с начала специальной военной операции (СВО) помогают жителям Донбасса, работают в составе бригад медиков-добровольцев, передают снаряжение и экипировку военнослужащим и оказывают финансовую помощь.
Мероприятие приурочено ко дню рождения «Единой России». По подсчетам партии, более 10 000 волонтеров задействованы в гуманитарной миссии, причем «многие переориентировали свою деятельность» ради этого. С февраля в новые территории, вошедшие в состав России, отправлено более 15 000 тонн грузов.
в 75 субъектах
приняты региональные меры поддержки семей военнослужащих
Планируется, в том числе, обсудить помощь пенсионерам Донбасса и соседних регионов, «они оказались самыми незащищенными слоями» населения, заявила «Ведомостям» волонтер Татьяна Ходыч, которая будет участвовать во встрече. В своем выступлении она намерена рассказать о проблемах жителей в зоне СВО.
Ранее парламент принимал ряд инициатив, направленных на введение дополнительных гарантий для военнослужащих в зоне СВО.
Всего в «ЕР» поступило более 18 000 обращений о помощи мобилизованным и их семьям, было отработано 15 000 обращений, сказали в партии. Большая часть касается предоставления льгот и соцгарантий, решения бытовых вопросов – предоставления кредитных каникул, ошибочной мобилизации, трудовых гарантий и получения выплат.
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