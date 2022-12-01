Bloomberg: США планируют предоставить $10 млрд Тайваню

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники в конгрессе и правительстве США писала, что американские власти опасаются, что не смогут предоставить Тайваню все необходимое оружие из-за того, что большая часть военной помощи уходит в пользу Украины. По данным официальных лиц в конгрессе, объем невыполненных поставок Тайваню, который в декабре прошлого года превысил $14 млрд, вырос до $18,7 млрд.