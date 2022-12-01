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Bloomberg: США планируют предоставить $10 млрд Тайваню

Ведомости

Конгресс США готов предоставить Тайваню военную помощь в размере $10 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пост репортера агентства Bloomberg в Twitter.

По данным агентства, $10 млрд военной помощи будет направлено на укрепление обороноспособности Тайваня на фоне «растущего напряжения и угроз со стороны Китая».

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники в конгрессе и правительстве США писала, что американские власти опасаются, что не смогут предоставить Тайваню все необходимое оружие из-за того, что большая часть военной помощи уходит в пользу Украины. По данным официальных лиц в конгрессе, объем невыполненных поставок Тайваню, который в декабре прошлого года превысил $14 млрд, вырос до $18,7 млрд.

Ранее по теме: Дружественная КНР партия победила на местных выборах на Тайване

В начале сентября госдепартамент США сообщил о планах продать Тайваню вооружения на $1,1 млрд. Также в сентябре стало известно, что комитет по международным отношениям сената США одобрил законопроект об укреплении связей с Тайванем в сфере безопасности. Согласно документу, Вашингтон собирается предоставить Тайбэю $4,5 млрд, которые власти островного государства потратят на оружие. МИД Китая заявил решительный протест в связи с законопроектом.

В том же месяце президент США Джо Байден заявил, что вооруженные силы США будут защищать Тайвань в случае нападения со стороны Китая, но подчеркнул, что Вашингтон продолжает признавать политику «одного Китая» и территориальную целостность страны, согласно которой Тайвань считается территорией Китая.

20 ноября председатель КНР Си Цзиньпин сообщил президенту США Джо Байдену в ходе саммита G20 на Бали, что тайваньский вопрос является «сердцевиной основных интересов Китая и первой непреодолимой красной линией в китайско-американских отношениях».

Байден и Си Цзиньпин проводили телефонный разговор в конце июля. Главной темой разговора был Тайвань. Си Цзиньпин дал понять, что принцип «одного Китая» по-прежнему находится в основе отношений между двумя государствами и «более 1,4 млрд китайцев твердо намерены решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая».

В начале августа занимавшая в тот момент пост спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань несмотря на протест Китая. По словам политика, таким образом она решила засвидетельствовать поддержку США демократии на Тайване. 3 августа Пелоси покинула остров. 15 августа официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что визит делегации конгрессменов США на Тайвань противоречит принципу «одного Китая».  

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных